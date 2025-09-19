Encuentran la cartera de un estudiante perdida hace 51 años reformando el baño de la escuela y emprenden la búsqueda: "Tenemos que encontrar a ese hombre"

Los colegios son mucho más que un lugar para aprender, son escenarios de amistad, descubrimientos y primeras experiencias que marcan la infancia. Allí pasamos gran parte de nuestros años de niñez y juventud, y aunque con el tiempo crecemos y seguimos adelante, los recuerdos permanecen intactos entre las cuatro paredes de sus aulas, como huellas imborrables de quienes fuimos.

Concretamente, las paredes del instituto Orchard Park Secondary School, en Stoney Creek (Ontario, Canadá), guardaban un recuerdo de un antiguo alumno que llevaba más de medio siglo escondido según ha publicado el medio 15Min.

Durante unas obras de renovación de un baño, los trabajadores hicieron un hallazgo muy inusual. Encontraron una cartera estudiantil perdida en 1974 que, increíblemente, había permanecido oculta detrás de un muro durante 51 años.

Una cápsula del tiempo en el baño

El descubrimiento tuvo lugar el pasado 26 de agosto, mientras los obreros demolían parte del baño. Allí, entre las paredes, apareció una cartera perteneciente a Tom Schopf, quien entonces era un estudiante de 17 años.

Según relató Lorna MacQueen, conserje de la escuela, al diario The Hamilton Spectator, la sorpresa fue enorme: “Fue realmente interesante ver las cosas desde una época en la que ni siquiera existíamos. Pensamos: ‘Tenemos que encontrar a este hombre y devolverle su cartera. Después de 50 años, la querrá de vuelta’”.

Dentro de la cartera había auténticos tesoros de época: un carné de conducir, una tarjeta de seguro social, carnés de estudiante, fotos de familiares y amigos, un pase de tren Eurail, listas de precios de una destilería canadiense e incluso una entrada de hockey que costaba apenas 35 centavos.

¿Qué pasó?

Se cree que la cartera terminó en aquel lugar porque alguien debió encontrarla en el baño, tomó el dinero y la tiró sobre las baldosas del techo, donde quedó atascada hasta que las obras la devolvieron a la luz.

Cuando Schopf, hoy de 67 años, fue localizado a través de Facebook, pensó en un primer momento que todo era una broma. Sin embargo, acudió al centro y, para su sorpresa, recuperó su cartera perdida.

“Mirar los objetos que encontré allí me hizo recordar el pasado”, confesó. Entre las fotografías apareció una de la casa de su infancia, lo que le permitió revivir recuerdos junto a su madre, que aún vive allí. “Nos reímos mucho”, añadió.