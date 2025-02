Este hombre de 89 años se tatúa un inquietante mensaje sobre su pecho: miles de personas toman la misma decisión

Un anciano danés de 89 años llamado Laust Jørgen Holst ha decidido hacerse un tatuaje a su avanzada edad. No se trata de un capricho sino de una acción con la que pretende lograr un objetivo: que no le reanimen si sufre una parada cardiaca.

Ese es el inquietante mensaje que figura en el tatuaje que el hombre se ha hecho justo encima del pecho: “No reanimar”. No se trata de la primera vez, Laust Jørgen Holst ha contado que “ya tengo un tatuaje más abajo en el pecho que dice 'No quiero ser reanimado', que también tiene mi número de la seguridad social”.

Sin embargo ha querido hacerse un segundo tatuaje en otra zona debido a que “el nuevo tatuaje está tan arriba en el pecho que no hace falta abrir mucho el jersey para verlo. Así que si me caigo, la gente no tiene ninguna duda”.

Tal y como ha explicado en declaraciones al canal de televisión danés TV 2 Nyheder, desde que sus padres ingresaron en una residencia, el anciano prioriza por encima de todo su calidad de vida. “Mis hijos saben que no quiero ir a una residencia. Nadie me dirá cuándo tengo que dormir, comer o bañarme”, ha subrayado.

Respecto al por qué de ese tatuaje, Laust Jørgen Holst ha destacado que “si un hombre como yo, de casi 90 años, sufre una parada cardiaca, las posibilidades de que viva una buena vida son muy escasas”.

Y no es el único que piensa así. Miles de personas también han tomado la misma decisión en Dinamarca. En concreto, 7.435 ciudadanos han decidido que no quieren ser reanimados en caso de sufrir una parada cardíaca. 50 de esas personas pertenecen al municipio de Norddjurs, en el que vive Laust Jørgen Holst.