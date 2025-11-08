Francisco Fernández, experto en RRHH, alerta de estos compañeros: "Por detrás quiere arruinar tu carrera laboral"

"Uno de los peores parásitos en el ámbito laboral, es el que te trata bien, te sientes a gusto trabajando con esa persona, te cuida y tú generas confianza, te sueltas, le cuentas tus cosas, pero por detrás quiere arruinar tu carrera laboral". Así introduce Francisco Fernández uno de sus vídeos en su perfil de Tiktok Mejora tu éxito laboral, un perfil en el que se comparten conocimientos y recomendaciones en el ámbito del trabajo.

De este modo, asegura que estos compañeros, "parásitos", "van al jefe y le hablan mal de ti, le cuenta todas tus confesiones, y se dedica a jorobarte la carrera, por no decir otra palabra, sin que tú lo sepas". "Tú confías en esa persona, crees que es tu aliado, pero no. Lo que está haciendo es destruirte".

Por todo ello, asegura que hay que tener en cuenta "varias cosas" en el entorno laboral. Pero "sobre todo", dice, "con qué cosas estamos contando, y con cómo se comporta realmente la gente cuando no les vemos, sobre todo si nos ven como una amenaza".

"Mucho cuidado porque este perfil abunda mucho: el que te trata genial de cara al público, pero en la sombra te está destruyendo la carrera laboral", última en su perfil de redes sociales. "Cuidado con las relaciones de confianza que establecemos, cuidado con lo que hicimos, y sobre todo, tengamos ojo a la hora de detectar a estos verdaderos parásitos".

Muchos de los seguidores del perfil se han animado a comentar la publicación con sus propias experiencias. "¡Uy! Las mosquitas muertas siempre son las peores! Tengo mil anécdotas...", asegura una internauta. "Eso me está pasando a mí después de ocho años en la empresa, con una supuesta amiguita en mi puesto de trabajo que se dedica a hacer eso justamente", comenta otra. "Me paso... Siete años de amistad, y lo pasé muy mal".