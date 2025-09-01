Harvard observa los paneles solares y llega a una conclusión muy reveladora sobre la importancia de su colocación

Los científicos de la universidad estadounidense de Harvard han llegado a una conclusión con respecto a la construcción de paneles solares. El lugar donde los módulos energéticos se construyen marca una diferencia decisiva. Los datos, recogidos en un periodo de cinco años (2018 a 2023) respaldan esta tesis.

Según publica el medio Game Star Tech, los científicos llegaron a una conclusión clara: la energía solar puede reducir las emisiones de CO2, pero esto depende en gran medida de la región en la que se construya. Para llegar a este término, compararon cómo funcionaban los paneles en estados de EEUU como California o Florida, y en áreas menos soleadas como Tennessee y Nueva Inglaterra.

La investigación fue publicada en la revista científica Science Advances y se titula Cuantificación del impacto de la adopción de la energía solar en la reducción de las emisiones de CO2. Es en este estudio donde los expertos explican las razones por las que los efectos de la energía solar varía según la región.

Una base baja , es decir, poca energía solar.

Restricciones geográficas y económicas. Tal como reza la publicación, "no es igual de fácil y eficiente en todas las regiones instalar módulos solares y suministrarles suficiente luz".

Condiciones de la red eléctrica local: la naturaleza y composición de la red eléctrica existente.

De acuerdo a la información difundida, también debe tenerse en cuenta el principal suministro de energía que domina en los estados de EEUU. Si se utiliza el carbón, "como en las regiones central y occidental", el potencial de ahorro a través de la energía solar es muy alto. En su contra, si se utiliza gas natural, "los nuevos módulos solares pueden ahorrar significativamente menos emisiones de CO2".

A pesar de todos los inconvenientes, los expertos enfatizan la importancia y necesidad de la energía solar como "un elemento crucial para garantizar que las emisiones de CO2 sean significativamente más bajas en un futuro". La energía solar representa tan sólo el 4% del suministro de electricidad en EEUU en la actualidad.