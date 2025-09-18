Hollywood estalla contra el despido de Jimmy Kimmel: "El fascismo está aquí y da miedo"

Este miércoles, la cadena de televisión estadounidense ABC, propiedad del grupo Disney, anunciaba la suspensión "indefinida" del afamado Late Show Jimmy Kimmel Live, debido a ciertos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk. Y es que, en el programa del pasado lunes, el presentador acusaba al movimiento MAGA de estar tratando de sacar partido político a la tragedia. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la cancelación, muchas personalidades de Hollywood no han dudado en criticarla.

"El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA, siglas del eslogan Make America Great Again, intentando desesperadamente caracterizar a este chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle partido político", fueron las declaraciones del presentador.

Por ello, muchos actores y participantes del mundo del cine han querido mostrar su repulsión a la decisión. "Como ya habréis oído, el programa de Jimmy Kimmel ha sido retirado de forma indefinida y repentina debido a las quejas de la administración Trump", expresaba en su cuenta de Instagram la actriz y comediante Wanda Sykes, que iba a aparecer en el programa este miércoles. "Veamos. No puso fin a la guerra de Ucrania ni resolvió el conflicto de Gaza durante su primera semana. Pero sí acabó con la libertad de expresión durante su primer año. Para aquellos que rezáis, ahora es el momento de hacerlo", sentenció la intérprete.

Mucho más escueto, pero igualmente contundente, fue el también actor y comediante Ben Stiller. "Esto no está bien", escribía en respuesta a la cancelación del 'late show'. Por su parte, el comediante Mike Birbiglia aseguró que "he dedicado mucho tiempo, tanto en público como en privado, a defender a cómicos con los que no estoy de acuerdo. Si eres cómico y no denuncias la locura que supone sacar a Kimmel de la programación, no te molestes en seguir hablando de la libertad de expresión".

"¿Qué le está pasando a nuestro país?"

"Esta es la cultura de la cancelación que todo el mundo dice odiar tanto", apuntó Alex Edelman, estrella de The Paper. "Estoy horrorizada", escribió la actriz Jean Smart, que apareció con Kimmel en la cuarta temporada de Hacks. "Lo que Jimmy dijo era libertad de expresión, no discurso de odio. La gente parece querer proteger la libertad de expresión solo cuando conviene a sus intereses. Aunque no estaba en absoluto de acuerdo con Charlie Kirk, su muerte a tiros me repugnó, y debería haber repugnado a cualquier ser humano decente. ¿Qué le está pasando a nuestro país?", continúa en su mensaje la intérprete.

Por su parte, el periodista y presentador Chris Hayes tildó la suspensión del Jimmy Kimmel Live de "el ataque más directo a la libertad de expresión por parte de actores estatales" que ha podido ver en su vida. Además, muchas personalidades aprovecharon la ocasión para hacer referencia en sus redes a la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos, que, entre otros derechos, protege la libertad de expresión. "La primera enmienda ya no existe en Estados Unidos. Y punto. El fascismo está aquí y da miedo", señaló Sophia Bush.

"Comprar y controlar plataformas mediáticas. Despedir a comentaristas. Cancelar programas. No son coincidencias. Es algo coordinado. Y es peligroso. El GOP [partido republicano] no cree en la libertad de expresión. Te están censurando en tiempo real", expresaba por su parte Gavin Newsom, gobernador de California.

El comunicado del sindicato de guionistas

Por otro lado, también el sindicato de guionistas de Estados Unidos (WGA) se ha pronunciado al respecto de la suspensión del programa. "El derecho a expresar nuestras opiniones y a estar en desacuerdo con los demás, incluso a molesta, es la esencia misma de lo que significa ser un pueblo libre. No se puede negar. Ni con violencia, ni con el abuso del poder gubernamental, ni con actos de cobardía corporativa", señaló en un comunicado, recogido por el medio Deadline.

"Como gremio, nos mantenemos unidos en oposición a cualquiera que utilice su poder e influencia para silenciar las voces de los escritores o de cualquiera que exprese su desacuerdo. Si la libertad de expresión solo se aplicara a las ideas que nos gustan, no habría sido necesario incluirla en la constitución. Lo que hemos firmado, por doloroso que pueda resultar a veces, es el acuerdo liberador de estar en desacuerdo", continúa el texto.