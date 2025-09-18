Cuáles fueron las palabras Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk que han provocado su despido

Golpe a la parrilla televisiva estadounidense. Este miércoles por la noche, la cadena ABC anunció que retiraría "indefinidamente" el late night del cómico Jimmy Kimmel por sus palabras sobre el asesinato del activista ultra, Charlie Kirk.

La decisión llega tras la cancelación del programa de Stephen Colbert de la CBS y tras las presiones recibidas por Donald Trump, que se ha apresurado a celebrar la noticia, y por el conglomerado de medios Nexstar, asociados a la cadena ABC.

El detonante a este despido fulminante, que ha sido calificado como un ataque directo a la libertad de expresión, fue la broma realizada por Kimmel en su monólogo del lunes por la noche, tres días después del asesinato de Charlie Kirk.

Entonces, Kimmel bromeó con que el presunto asesino del ultra, Tyler Robinson, fuera seguidor del partido republicano. "La pandilla MAGA [Make America Great Again] se ha dejado la piel intentando retratar a este chaval, que mató a Charlie Kirk, como si no tuviera nada que ver con ellos, mientras trataban de sacar tajada política del asunto", bromeó el humorista con su sarcasmo habitual.

A ello siguió con un vídeo en el que preguntaban a Donald Trump cómo estaba llevando la muerte de Kirk como "alguien casi de la familia" y este respondía con que "muy bien" para seguir explicando las reformas que iba a llevar a cabo en la Casa Blanca. Esto dio lugar a otra broma de Kimmel, que ironizase con que esa sería la siguiente fase del duelo, la de la "construcción".

No obstante, tras estas bromas en el monólogo Kimmel se puso serio para condenar el asesinato: "En lugar de señalar con el dedo, ¿podemos aceptar por un día que es horrible y monstruoso dispararle a otra persona? En nombre de mi familia, enviamos nuestro cariño a los Kirk y a todos los niños, padres e inocentes que son víctimas de la violencia armada sin sentido".

Trump ha sido el primero en celebrar la noticia de cancelación del formato de ABC. "Buenas noticias para América. Kimmel no tiene talento y sus audiencias son peores incluso que las de Colbert, si es que eso es posible", señaló el mandatario en Truth Social, dando por hecho que se trata de una cancelación total y poniendo el foco en otros como Seth Meyers o Jimmy Fallon.

