Indignación de arqueólogos ante el plan que pone en peligro la maravilla arqueológica de 4.000 años de antigüedad

Foto aérea de una estructura arquitectónica de unos 4.000 años de antigüedad que ha sido localizada por un equipo de arqueólogos en la isla griega de Creta.

La construcción de un aeropuerto internacional en la isla mediterránea de Creta ha terminado con el descubrimiento de un increíble hallazgo. Tal y como informa el diario griego Banking News, se trata de un monumento laberíntico de 4.000 años de antigüedad que se ha convertido en una nueva controversia entre los arqueólogos del lugar.

Creta, según recaba el medio de comunicación, es la mayor región insular de Grecia. Atrae a millones de turistas cada año, pero no solo por sus paradisiacas playas, también por sus antiguos hallazgos minoicos. Estos son "famosos por su arte y arquitectura vanguardistas", vivieron su apogeo en Creta entre el 2.000 y el 1.450 a.C., y son considerados el primer renacimiento cultural europeo. Pero el nuevo hallazgo difiere de cualquier otro hallazgo minoico conocido.

De hecho, el presidente de la Unión de Arqueólogos Griegos, Kostas Paschalidis, ha descrito el descubrimiento como "uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XXI". Por ello, piden a las autoridades locales y nacionales pausar la construcción del aeródromo, ya que "podría causar daños irreparables en el lugar único".

Los hallazgos fueron presentados en Atenas el pasado 12 de octubre. Danae Kontopodi, jefe de la excavación y arqueólogo, asegura en declaraciones recabas por el periódico que el hallazgo laberíntico único se caracteriza por "un diseño arquitectónico complejo y particularmente avanzado para su época".

Según los datos consultados, fue construido en fases entre el 3.000 y el 1.700 a.C., con una superficie total de 1.800 metros cuadrados. "Consta de siete círculos concéntricos de piedra que parten de un edificio circular y están conectados por estrechos paisajes". El propósito exacto del monumento sigue siendo desconocido, y se especula sobre un lugar de culto, una residencia, un enclave militar o un monumento funerario.

La ministra de Cultura de ese país, Lina Mendoni, ha secundado la construcción del aeropuerto bajo el argumento de que "el diseño final lo protegerá y garantizará la seguridad de los vuelos". Pero esta reacción ha provocado importantes críticas. De hecho, más de 300 arqueólogos e historiadores de todo el mundo ha firmado una declaración en la que el proyecto final causaría "daños irreparables" a un "monumento iconográfico".