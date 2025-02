Inter Miami y la nueva marca de bebidas de Leo Messi firman una alianza

Hoy, jueves 13 de febrero, Inter Miami CF ha presentado a su nuevo Colaborador Oficial de Hidratación, Más+ by Messi, una innovadora bebida ideada por Leo Messi para respaldar a sus seres queridos y compañeros, ya que, como él afirma, todos deberían sentirse como campeones en cualquier ámbito de su vida.

“Es un orgullo y una alegría enorme que Más+ by Messi se convierta en sponsor de Inter Miami”, dijo Messi. “Cuando creamos la bebida, pensamos en lograr una hidratación ideal tanto para deportistas de élite como para amateurs, y también para el día a día de cualquiera que quiera mantenerse bien hidratado, sumando además los beneficios de los electrolitos y las vitaminas.” Leo Messi es el fundador de Más+ by Messi.

El paso que ha dado Inter Miami al asociarse con Más+ by Messi supone un acierto tanto para el Club como para sus seguidores más fieles. Más+ by Messi contiene una mezcla balanceada de electrolitos, junto con un extra de vitaminas, minerales, antioxidantes y un sabor que supera al de otras bebidas saborizadas. Cada botella de 16.9 oz incluye solo 1 gramo de azúcar y 10 calorías, lo que la convierte en una opción ideal para mantenerse hidratado, no solo tras hacer deporte.

Elaborada con sabores naturales, sin aditivos artificiales ni colorantes, Más+ by Messi está pensada para vivir más momentos felices, refrescarse mejor y dar más energía a los hinchas, que tendrán aún más motivos para animar a su escuadra favorita.

“Aliarse con Más+ by Messi es una colaboración natural para nuestro Club. Nuestros jugadores de élite necesitan hidratación, y esta alianza les brindará exactamente eso”, dijo el presidente de operaciones de negocio de Inter Miami CF, Xavier Asensi. “Sumar a Más+ by Messi en nuestro catálogo de ofertas elevará la experiencia no solo para nuestros jugadores, sino para todos en el ecosistema de Inter Miami”.

“Los jugadores de Inter Miami comprenden lo importante que es la hidratación para lograr sus objetivos. Ahora todos pueden beneficiarse de la misma hidratación, ya sea que estén en el campo, en las tribunas o en la vida cotidiana. Estamos orgullosos de aliarnos con Inter Miami para compartir la importancia de la hidratación diaria”, dijo el vicepresidente ejecutivo de Más+ by Messi, Rishi Daing. “Más+ by Messi establece un nuevo estándar para que todos podamos aportar más a nuestro juego”.

El acuerdo entre Inter Miami y Más+ by Messi conllevará la presencia de neveras y toallas con el logotipo de la marca en los entrenamientos del Club, desde las categorías de formación hasta el Primer Equipo. Además, Más+ by Messi colaborará con la Academia del club, en línea con el interés de Messi por impulsar el crecimiento de nuevos talentos.

Los seguidores tendrán la posibilidad de degustar todos los sabores de Más+ by Messi en el Chase Stadium durante los partidos, entre ellos Miami Punch, creado como homenaje a la ciudad. Asimismo, la bebida se encuentra disponible en los comercios habituales, incluyendo Publix, colaborador oficial de Inter Miami. También se verá la marca Más+ by Messi en carteles por todo el Chase Stadium, así como en las ruedas de prensa del equipo en casa.

Los aficionados podrán participar en las actividades promocionales de Más+ by Messi tanto en la Fan Zone de Inter Miami como en el Northwest Club. Además, se invita a los seguidores del Inter Miami CF y de Más+ by Messi a permanecer atentos para conocer próximamente nuevas iniciativas y propuestas.