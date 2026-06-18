Interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona debido a un incendio

Imagen de archivo de un de pasajeros de alta velocidad Talgo SA Alvia 130 en la estación de Sants de Barcelona.

La alta velocidad entre Madrid y Barcelona sufre una interrupción. La circulación de trenes entre Lleida Pirineus y Camp de Tarragona se encuentra interrumpida debido a un incendio forestal "ajeno" en Albi (Lleida) que se encuentra cerca de la infraestructura ferroviaria, según ha podido informar la compañía a través de un comunicado en sus redes sociales.

Protección Civil de la Generalitat ha activado el nivel de prealerta del plan de emergencias ferroviarias Ferrocat debido al incidente, que se ha producido sobre las 10:30 horas de este jueves. Además, los bomberos han activado a una docena de dotaciones equipadas con tres medios aéreos para intentar sofocar las llamas.

Esta incidencia se suma a la de ayer, cuando la circulación entre Sevilla y Majarabique también se vio afectada por un incendio ajeno a Renfe y próximo a la infraestructura, lo que obligó a que los trenes de alta velocidad se quedasen detenidos en las estaciones durante unos minutos.