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Interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona debido a un incendio
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Interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona debido a un incendio

El servicio se encuentra interrumpido de momento debido a un fuego próximo a la infraestructura ferroviaria. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Imagen de archivo de un de pasajeros de alta velocidad Talgo SA Alvia 130 en la estación de Sants de Barcelona.Bloomberg via Getty Images

La alta velocidad entre Madrid y Barcelona sufre una interrupción. La circulación de trenes entre Lleida Pirineus y Camp de Tarragona se encuentra interrumpida debido a un incendio forestal "ajeno" en Albi (Lleida) que se encuentra cerca de la infraestructura ferroviaria, según ha podido informar la compañía a través de un comunicado en sus redes sociales. 

Protección Civil de la Generalitat ha activado el nivel de prealerta del plan de emergencias ferroviarias Ferrocat debido al incidente, que se ha producido sobre las 10:30 horas de este jueves. Además, los bomberos han activado a una docena de dotaciones equipadas con tres medios aéreos para intentar sofocar las llamas. 

Esta incidencia se suma a la de ayer, cuando la circulación entre Sevilla y Majarabique también se vio afectada por un incendio ajeno a Renfe y próximo a la infraestructura, lo que obligó a que los trenes de alta velocidad se quedasen detenidos en las estaciones durante unos minutos. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Redactora de fin de semana de El HuffPost. Licenciada en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid). Trabajó en el diario AS y en El HuffPost como redactora.

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