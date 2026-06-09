Verano Joven 2026: descuentos, requisitos y proceso para registrarse

Un año más, el gobierno de España ha puesto en marcha el denominado programa "Verano Joven" que permite a personas de entre 18 y 30 años viajar este año a precios muy baratos. En concreto, según lo aprobado este martes por el Consejo de Ministros, se destinarán 130 millones de euros a bonificar viajes en tren y autobús.

A continuación, en El HuffPost, te damos todos los detalles de cómo funciona el "Verano Joven" para la campaña de 2026, qué requisitos debes cumplir y cuáles son los descuentos que ofrece.

¿Quién puede ser beneficiario?

Pueden inscribirse aquellos que hayan nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive. Además, debes disponer de la nacionalidad española o ser residente legal en nuestro país.

¿En qué fechas puedo usarlo?

Puedes usarlo para comprar billetes que impliquen viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

¿Cuáles son los descuentos?

Las rebajas se aplican en los billetes de ida y vuelta de trenes, autobuses de titularidad estatal y el pase Interrail Global Pass de diez días en dos meses. En concreto:

Servicios ferroviarios de media distancia convencional y ancho métrico: rebaja del 90% del precio de los billetes sencillos y de ida y vuelta.

Avant: descuento del 50% en los billetes sencillos y de ida y vuelta.

Servicios comerciales o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios: rebaja del 50% del precio del billete, con un máximo de 30 euros por billete.

Servicios de autobús regular de competencia estatal: descuento del 90% del precio del billete sencillo y el de ida y vuelta.

Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe.

¿Cómo puedo registrarme?

Para ser beneficiario debes registrarte en la web del Verano Joven del Ministerio de Transportes, al menos, 24 horas antes de realizar la primera compra para comprobar que se cumplen los requisitos de elegibilidad. Recuerda que es gratuito.

Tras el registro, obtendrás un código que se debe proporcionar a la empresa operadora a la hora de adquirir el billete para el descuento. El código es personal e intransferible.

Las empresas pondrán en marcha la venta de los billetes con descuentos a medida que vayan adaptando sus sistemas.

¿Qué limitaciones hay?

El Ministerio de Transportes impide la reserva en la misma empresa ferroviaria o de autobús de más de un viaje de ida y vuelta por día para un mismo origen-destino, salvo que previamente se haya efectuado el viaje o procedido a su cancelación. Y si finalmente no vas a viajar, debes cancelar el billete con una anticipación mínima de 24 horas.

El Ministerio podrá proceder a la retirada del Código de Registro a las personas beneficiarias que acumulen más de seis usos indebidos detectados, ya sea en el transporte por ferrocarril o por carretera. La persona infractora no podrá registrarse de nuevo para beneficiarse del 'Verano Joven'

¿Cómo ha funcionado en años anteriores?

En sus tres ediciones anteriores, el Verano Joven ha beneficiado a más de cuatro millones de jóvenes. En 2025 registró más de 1,55 millones de usuarios, por encima de los 1,4 millones de 2024 y de los 1,13 millones de 2023.

En estos tres años, los jóvenes han hecho más de 16 millones de viajes con descuentos, de los cuales 10,26 millones han sido en tren (Interrail +29.000 pases), el 64 % del total, en tanto que otros 5,8 millones han sido desplazamientos en autobús, el 36,1%.