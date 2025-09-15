La Audiencia de Sevilla embarga el salario de Carcaño para pagar la responsabilidad civil a la familia de Marta del Castillo

La sección séptima de lo penal de la Audiencia Provincial de Sevilla ha decretado el embargo parcial del salario que percibe Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, con el fin de cubrir la responsabilidad civil de 360.000 euros que debe pagar a la familia de la víctima. La decisión, según ha adelantado Diario de Sevilla y ha confirmado EFE, responde a la petición de los propios familiares.

Carcaño percibía unos 644 euros mensuales por los trabajos que realiza en la panadería de la prisión, cantidad que se ingresaba en el peculio, la cuenta personal que los internos utilizan para sufragar sus gastos dentro del centro penitenciario. El juzgado ha establecido que el embargo se realizará de forma mensual, "a excepción que pueda haber a disposición del penado la cantidad de 200 euros mensuales para sus gastos personales", hasta cubrir los 360.000 euros de responsabilidad civil, más intereses y costas.

La Audiencia argumenta que las "necesidades básicas" del condenado "vienen cubiertas por la atención y sustento que recibe del Estado a través del centro penitenciario donde cumple condena", por lo que las cantidades que percibe, "aún inferiores al salario mínimo interprofesional", no deben destinarse "a satisfacer necesidades básicas". En consecuencia, procede el embargo "en atención al principio general de satisfacción y reparación de las víctimas de los hechos delictivos dolosos".

El embargo comenzó en la prisión de Ciudad Real y continuará en Málaga II, en Archidona, donde Carcaño fue trasladado la semana pasada. El cambio de centro se produjo tras la intervención en su celda de una tableta, un teléfono móvil y una conexión USB con acceso a internet, dispositivos que utilizaba para jugar en línea sin vigilancia. Este hallazgo derivó en la apertura de un expediente disciplinario y su posterior traslado.

Carcaño fue condenado, además de la pena de prisión, a no residir en la misma ciudad que la familia de Marta del Castillo durante 30 años. Desde su condena, ha ofrecido hasta siete versiones distintas sobre los hechos y el paradero del cuerpo de la joven, que sigue sin aparecer.

¿Cuánto cobran los presos en España?

En España, los internos que lo deseen pueden solicitar un empleo dentro de la prisión a cambio de una pequeña remuneración. El Real Decreto 782/2001 establece que la retribución se determina tomando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), "de tal manera que el salario resultante se fijará proporcionalmente al número de horas realmente trabajadas y al rendimiento conseguido por el trabajador".

Actualmente, el salario medio de un recluso oscila entre 3,24 y 5,68 euros la hora, es decir, entre 200 y 300 euros al mes, muy por debajo del SMI, que en 2024 se situó en 1.134 euros en 14 pagas. Las actividades laborales se desarrollan principalmente en talleres de producción propia, lavandería o panadería.

Según los datos de Instituciones Penitenciarias de junio de 2025, 11.375 internos trabajaban, lo que representa aproximadamente el 20% de la población reclusa, que asciende a 58.921 personas. El Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (OATPFE) es el encargado de coordinar y administrar estos trabajos que se realizan dentro de los centros penitenciarios.

Su labor se centra en promover el acceso al empleo como herramienta clave en la reinserción social de los internos, ayudando a disminuir los obstáculos que suelen enfrentar al recuperar la libertad. Asimismo, estas actividades laborales ofrecen a los reclusos una rutina y una fuente de estabilidad mientras cumplen condena.