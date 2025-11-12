La ciudad donde no cabe ni un alfiler: tiene 13.000 habitantes por km² y le han apodado el "hormiguero humano"

En Taboão da Serra (São Paulo, Brasil) no cabe ni un alfiler. Y es que, en este pequeño municipio de Brasil, de apenas 20 kilómetros cuadrados, según recoge el censo de 2022, hay unos 13.000 habitantes por kilómetro cuadrado, motivo por el que sus habitantes sufren una enorme presión.

Uno de los motivos por los que el municipio cuenta con este gran número de habitantes a pesar de su pequeña dimensión es debido a los altos salarios que ofrece, pues el lugar cuenta con un salario medio 2,5 veces superior al salario mínimo. La solución, a priori, sería construir más viviendas y servicios públicos.

Sin embargo, el problema es que la ciudad se encuentra prácticamente urbanizada en su totalidad, es decir, el territorio está ocupado casi al 100% por edificios, carreteras y otras infraestructuras, lo que convierte al territorio en una especie de "hormiguero humano" o el "hormiguero de las Américas", tal y como se le conoce.

Desde la administración de la ciudad han dejado claro que uno de sus principales objetivos será ampliar los parques, escuelas y centros de salud para así responder a las necesidades de su población. También ha afirmado que está priorizando los proyectos centrados en edificios de uso mixto y la mejora del transporte.

En el otro lado de la balanza se encuentra Mongolia, el país con menor densidad de población del mundo, con una densidad aproximada de 1,55 habitantes por kilómetro cuadrado. Sus áreas menos habitadas son el desierto de Gobi y sus estepas, entre otros ejemplos.

Respecto al lugar con mayor densidad de población del mundo, el récord se lo lleva la región de Macao (China), la cual supera los 20.788 habitantes por kilómetro cuadrado. También cabe destacar Mónaco, el cual se considera el país más denso del mundo, con unos 19.575 habitantes por kilómetro cuadrado.