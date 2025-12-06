La despiden por pillarla en un restaurante tras pedir baja por enfermedad y el chivatazo pone en aprietos a más de uno

Si estoy de baja, ¿puedo viajar? ¿Salir a cenar? ¿Ir a un concierto? Numerosas veces empresa y empleado han entrado en disputa legal porque existe una frontera difusa entre lo que se puede hacer o no cuando uno se encuentra de baja médica.

Lo primero que debes saber es que todo dependerá del tipo de lesión o enfermedad que tengas y de las particularidades de tu caso. Por ejemplo, lo que se puede hacer estando de baja por ansiedad no será lo mismo que lo que uno puede hacer si tiene una pierna rota. De igual manera que no es igual una infección respiratoria, una enfermedad de larga duración o una depresión.

De primeras, debe quedar claro que en general puedes viajar, acudir a una fiesta o a una cena, pasear por la calle o hacer la compra. Pero, insistimos, cada situación tiene su propia singularidad.

Ponemos el caso de una mujer italiana que trabaja como empleada municipal fue despedida por acudir a almorzar a un restaurante estando de baja con otros dos compañeros, que estaban en la misma situación. La escena, según señala la web italiana ilmattino.it, fue grabada por un compañero de la mujer, que lo reenvió por WhatsApp a la alcaldesa de la localidad.

Entre los motivos del despido también se encontraban otros vídeos, grabados en otros momentos (no durante una enfermedad), que la mostraban yendo y viniendo en horario laboral sin avisar de sus movimientos, para gestionar asuntos privados externamente y retrasar su regreso a la oficina.

Las "pruebas", que parecían contundentes, no han tenido valor en el posterior juicio celebrado tras la denuncia de la mujer por despido improcedente. La Justicia ha señalado que las grabaciones que le hicieron a la mujer por la calle y en otros ámbitos de su vida privada violaban la legislación sobre privacidad. Por eso, el consistorio tendrán que pagar una multa de 15.000 euros.

¿Se puede grabar dentro de un restaurante?

Recuerda que, en España, si está prohibido grabar o hacer fotos en el interior del local, es muy posible que haya un cartel a la entrada del mismo que lo advierta. En caso de no localizar dicho cartel, lo ideal será siempre preguntar al personal si podemos o no grabar, antes de sacar el móvil o la cámara y ponernos a ello.

Y en el supuesto de que grabar en el restaurante o bar esté permitido, debemos tener en cuenta dos leyes, la de protección de datos y la de protección civil de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (Ley 1/1982), porque en el restaurante o bar habrá más clientes, que pueden aparecer en nuestras grabaciones.

Y sobre qué puedes hacer o no estando de baja recuerda: ante cualquier duda, es importante preguntarle siempre a tu médico. Él es quien mejor sabrá qué actividades pueden beneficiarte o perjudicarte.