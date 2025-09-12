La económica arma láser que puede acabar con 20 drones por segundo: ya se plantea aumentar más su velocidad de disparo

Un soldado lituano se prepara para lanzar un dron durante en un ejercicio de la OTAN, en una imagen de archivo.

Un arma australiana capaz de destruir drones a una velocidad imparable sale a la luz. La empresa, Electro Optic Systems, se encuentra desarrollando un sistema láser que puede atacar a una velocidad de casi una pieza por segundo. Pero no conformes con esto, buscan aún más rapidez.

En declaraciones recogidas por el medio Tekniikka & Talous, el CEO Andreas Schwer, entrevistado durante una feria comercial en Londres, asegura que busca la capacidad de disparar a un ritmo "más rápido". Este sistema, bautizado como Apolo, actualmente es capaz de lanzar 20 objetivos por minuto, pero la velocidad se está incrementando a 50 objetivos por minuto.

Tal y como reza la publicación, esto se hace aumentando la potencia de los motores que apuntan al rayo láser para que incremente su velocidad.

De acuerdo a la información difundida, esta arma está destinada principalmente a la prevención de vehículos no tripulados dentro de la clasificación del 1-3. Es decir, el dron de tercera clase pesa entre 25 y 598 kilogramos y normalmente vuela a una altitud de menos de 18.000 pies (unos 5,5 kilómetros) a velocidades inferiores a 250 nudos (unos 460 kilómetros por hora). Por ejemplo, los drones de ataque Geran o Shahed utilizados por Rusia pueden considerarse pertenecientes a esta categoría.

De este modo, sin estar conectado a una fuente de energía, el Apolo es capaz de realizar más de 200 intercepciones de forma autónoma. Asimismo, con una alimentación externa, la capacidad de interceptación es casi ilimitada. Por último, también tiene un sistema de 150 kilovatios para contrarrestar cohetes y proyectiles de artillería.

En los últimos meses, se ha conocido que Rusia ha aumentado significativamente la fabricación de armas. Este miércoles, el Kremlin violó el espacio aéreo de la OTAN, con el lanzamiento de vehículos no tripulados sobre suelo polaco. Su primer ministro, Donald Tusk, ha afirmado que su país no se ha encontrado en una situación del estilo desde la Segunda Guerra Mundial.