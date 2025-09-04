La Policía Local de Castellón alerta del nuevo 'modus operandi' de los okupas para allanar moradas y piden máxima atención a los vecinos

El popular grafiti 'Okupa y Resiste' que se puede ver en el tejado de una vivienda próxima al Parc Güell, en Barcelona.

La okupación ilegal es un problema que preocupa cada vez más en España. Según informó Europa Press en el pasado mes de febrero, Las denuncias por okupaciones de viviendas aumentaron en 2024 un 7,4% en el territorio nacional, siendo Cataluña la comunidad más afectada con más de 7.000 denuncias.

Miles de inmuebles son ocupados cada año en todo el país, generando conflictos vecinales, inseguridad y largos procesos judiciales para los propietarios. Los okupas buscan métodos cada vez más sofisticados para acceder a inmuebles vacíos sin ser detectados ni incurrir en delitos de allanamiento de morada.

Uno de los casos más recientes ha sido detectado en Castellón, donde la Policía Local del municipio de Almenara ha lanzado una alerta a través de redes sociales para advertir de un nuevo procedimiento utilizado por los okupas. La información, ha puesto en aviso a la ciudadanía sobre la necesidad de prestar atención a todos los detalles en viviendas deshabitadas.

Así funciona el método detectado

Según el portal especializado Idealista, los okupas colocan un candado adicional con cadena en el acceso a la vivienda o directamente cambiar la cerradura. Una vez hecho, los okupas esperan varios días o incluso semanas para comprobar si alguien manipula el acceso.

Si pasado ese tiempo nadie interviene, entienden que la vivienda no es utilizada como residencia habitual y proceden a ocuparla. Con esta estrategia, evitan incurrir en un delito de allanamiento de morada, al considerar que la vivienda estaba deshabitada.

El protocolo policial

Cuando un vecino avisa a las autoridades de alguna sospecha de esta clase, el protocolo claro de actuación de la policía es:

Avisar de inmediato al propietario de la vivienda. Retirar el candado o cerradura ilegal detectada. Activar un servicio de vigilancia preventiva sobre el inmueble para evitar que sea ocupado.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Los agentes insisten en la importancia de la participación vecinal. En un comunicado publicado en Facebook, la Policía Local señalaba: “Si ves un candado o cerradura cambiada en una vivienda que sabes que no debería estar así, avísanos de inmediato".

Además, el cuerpo de policia subraya que la colaboración ciudadana es esencial para frenar estas actividades: "Tu colaboración es clave para prevenir la ocupación ilegal en nuestro municipio”. Para ello, han recordado los teléfonos de contacto: 639 82 27 27 y 112 en caso de emergencias.

La okupación no solo afecta a los propietarios, sino también al bienestar de toda la comunidad, al generar inseguridad y conflictos vecinales. Por eso, las autoridades piden a los ciudadanos máxima atención a cualquier signo sospechoso en viviendas deshabitadas y una comunicación inmediata.