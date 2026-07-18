La señal R-115 de la DGT desconcierta a los conductores y no va con ellos: a quién prohíbe el paso de verdad y dónde está colocada

La señal R-115 de la Dirección General de Tráfico (DGT) es una de las señales más desconocidas para los conductores. Quienes se la encuentran, en la mayoría de ocasiones, suelen acabar desconcertados al no entender del todo qué es lo que tienen que hacer.

Se trata de una señal circular con un borde rojo y fondo blanco en la que se encuentra representada una persona que está empujando un carretilla. Según estipula el Reglamento General de Circulación, su nombre técnico es 'Entrada prohibida a carros de mano'.

Es decir, esta señal no afecta a los conductores de vehículos a motor, ya que lo que prohíbe es el paso a la zona de cualquier clase de plataforma de transporte que tenga que ser desplazada con fuerza humana, como es el caso de una carretilla industrial o de una transpaleta.

En concreto, la señal R-115 suele estar situada en lugares en los que es necesario regular la actividad logística. Algunos ejemplos son polígonos industriales, puertos de mercancías o las clásicas áreas de carga y descarga de las ciudades. Es decir, es una señal que se usa principalmente en el entorno urbano y no en autopistas y autovías o carreteras convencionales.

Tal y como explican desde El Periódico, gracias a esta señal se evita que el traslado de mercancías pueda perjudicar al tránsito peatonal. Por ello, la señal R-115 también suele estar presente en las calles más céntricas de las ciudades.

Aunque no sea demasiado conocida, la indicación sigue el patrón habitual para las señales de tráfico marcado para la DGT. Tiene un grueso borde rojo que indica una prohibición del contenido interior de la señal, que en este caso es transportar mercancías de forma manual con una carretilla o un instrumento similar. A partir del punto en el que se encuentra la señal, no se puede realizar la mencionada actividad, por lo que las personas afectadas tienen que dar media vuelta.