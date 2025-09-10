Malestar en una comunidad de propietarios de Valencia por el acceso de turistas a la piscina y zonas comunes

En la Comunidad de Propietarios Residencial Nicet Patraix, ubicada en Valencia, los vecinos mantienen un frente abierto contra los 24 pisos turísticos que están en su edificio, pues se muestran en contra de que los turistas que se alojan allí accedan a las zonas comunes, tal y como la piscina o el gimnasio.

Según denuncian los mismos al diario ABC, las licencias de dichos pisos turísticos se encuentran caducadas desde mayo, motivo por el cual han pedido la "revocación inmediata" de estas. "Caducaron en mayo y junio al no iniciarse la actividad en el plazo máximo de dos meses que establece la Ley 15/2008 de Turismo", afirma la comunidad de propietarios en un escrito.

Y es que, en mayo de 2024, la comunidad aprobó una modificación estatuaria que "prohíbe expresamente el uso turístico en dichos inmuebles". Tampoco lo permitiría la nueva normativa de pisos turísticos del Ayuntamiento de Valencia, que afirma que los bajos no pueden usarse como alojamientos turísticos si la comunidad lo rechaza y que señala que deben contar con un acceso independiente al del resto de vecinos.

Además, desde la propia comunidad de vecinos critican la enorme presión que, tal y como critican, están enfrentando por parte de la promotora. Miguel Roig, el presidente de la comunidad, denunció ante ABC la "inadmisible" presión "que está ejerciendo MContigo y su administrador sobre Nicet Patraix. Pretende que cualquier turista pueda entrar en nuestra piscina o nuestro gimnasio. Jamás aceptaremos".

Qué dice la ley

Según recoge la normativa vigente, los turistas alojados en apartamentos turísticos como Airbnb pueden acceder a las zonas comunes de un edifico, como la piscina, el ascensor o las escaleras, siempre y cuando los estatutos de la comunidad de vecinos no lo prohíba.

Algunos factores que resultan clave en este aspecto son la regulación local (pues la normativa puede variar en función de la comunidad), los estatutos de la comunidad de propietarios y las sentencias judiciales previas.