'The Times' enumera las ciudades de España más amables con los turistas y Madrid y Barcelona se escapan de los primeros puestos

España lleva siglos construyendo una tradición turística que combina patrimonio, clima y gastronomía: desde playas y sierras hasta ciudades monumentales y pueblos con encanto, el país ofrece un repertorio de experiencias difíciles de igualar. No es de extrañar que millones de extranjeros lo elijan cada año para sus vacaciones, atraídos por su riqueza cultural y su oferta variada, así como los propios españoles también recurren mucho al turismo interno.

En este contexto, el diario británico The Times ha publicado una lista de siete destinos en España que, según su colaborador Paul Richardson, “no solo toleran el turismo, sino que están encantados de recibir más”. El experto ofrece alternativas a las ciudades españolas más masificadas como Barcelona o ciertas zonas de la costa, donde además los turistas no tendrán que enfrentarse a ninguna mala experiencia y podrán sentirse como en casa.

Entre las propuestas figuran capitales provinciales, una isla canaria y regiones costeras que, en conjunto, ilustran la diversidad y la hospitalidad que todavía ofrece el país. Richardson propone a Zaragoza como primera opción, una ciudad que el autor describe como festiva y abierta, con un casco histórico medieval, una animada escena de vinos y tapas en El Tubo, el puente diseñado por Zaha Hadid sobre el Ebro y referencias artísticas a Goya. “Es la mejor recomendación para sustituir a Barcelona”, asegura el experto.

Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar and the Ebro River (Zaragoza, Spain) Getty Images

Otras ciudades amables

En segundo lugar sitúa a Jaén, con su catedral renacentista, baños árabes y calles encaladas, presentada como “una Sevilla sin tiendas de souvenirs”, lo que invita a disfrutar de su encanto arquitectónico sin demasiadas distracciones turísticas. Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, ocupa la tercera plaza: una capital tranquila con una escena de pintxos pujante y que además sirve como puerta de entrada a la Rioja Alavesa, conocida como la Toscana española.

Completan la lista Cantabria por sus "colinas verdes, picos imponentes, pueblos rústicos, ciudades históricas y varias de las playas más prístinas del país", además de la hermosa ciudad de Santander; y La Palma, en las Islas Canarias, recomendada para senderismo y astroturismo, con pueblos tan bonitos como Garafía y Tazacorte con sus casas tradicionales de ventanas de guillotina y techos de tejas de barro.

Santander, Cantabria. Getty Images

Finalmente, el experto también destaca Murcia que "muestra pocos signos de agotamiento turístico y los visitantes son recibidos con los brazos abiertos". Desde el medio británico recomiendan pasear por la orilla del río Segura hacia los Jardines de Floridablanca y visitar el Mercado de las Verónicas. Así como también se hace mención a Guadalajara señalada por sus pueblos y espacios naturales apenas transitados, como el Campillo de Ranas, Majaelrayo y Roblelacasa.

La mención de alternativas cobra especial relevancia en un contexto en el que España registró cifras récord de visitantes: en 2024 el país recibió aproximadamente 94 millones de turistas internacionales. Ante esta problemática, The Times advierte de un crecimiento descontrolado del alquiler vacacional en zonas concretas de Barcelona, San Sebastián o Palma de Mallorca, donde actualmente existen más apartamentos turísticos de lo que parece razonable.