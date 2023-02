Martes de Carnaval: ¿dónde es festivo el 21 de febrero?

Carnaval, Carnaval... Colores, música y mucha, mucha fiesta. Y la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué días son festivos? Tenemos la respuesta: el calendario laboral de 2023 no contempla ningún festivo en Carnaval a nivel nacional. Pero que no cunda el pánico: esto es así porque estas fiestas no son igual de importantes en todas las Comunidades autónomas; de ahí que sean ellas, cada CCAA las que decidan los festivos que no son extensivos a todo el país, como hacen los ayuntamientos en lo que respecta a pequeñas poblaciones.

En total, tal y como informa La Sexta, cada municipio cuenta con un máximo de 14 días festivos al año, por lo que los seis que se suman a los nacionales se deciden entre Gobiernos autonómicos y locales.

Y con ese dato, al grano: ¿dónde es festivo el martes de Carnaval? Solo en Extremadura.