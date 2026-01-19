Ani, amante de la cocina: "Sin el campo no tenemos cocina, no tenemos comida y no tenemos alimento"

El trabajo del campo es un pilar silencioso del día a día que sostiene mucho más de lo que se ve en los supermercados o en las cocinas. Detrás de cada alimento hay jornadas de esfuerzo, conocimiento y planificación que hacen posible que la cadena alimentaria funcione. En la agricultura hay un entramado humano y productivo que comienza en la tierra y llega hasta nuestras mesas, aunque a menudo pase desapercibido.

Por ello, Ani, la creadora de contenido conocida en redes como La Cocina de Ani, ha lanzado un contundente mensaje sobre la dependencia de la cocina respecto al mundo rural durante su intervención en el Agrolife Podcast. En el episodio la cocinera defendió con ímpetu el valor del trabajo agrícola y reclamó un mayor reconocimiento para quienes producen los alimentos que llegan a diario a las mesas.

Durante la conversación, Ani tocó temas tan importantes como el origen de los productos, el etiquetado y la relación entre el consumo local y la sostenibilidad alimentaria. “La gente la desconoce y habla muchas veces barbaridades… si supieras el trabajo que hay detrás de cada tomate, cada pimiento, lo valoraríais mucho más”, asegura. Insiste en que la falta de información provoca una desconexión entre el consumidor y el campo, y defiende la necesidad de educar para reconocer el esfuerzo humano que sostiene la alimentación diaria.

Hay que valorar el campo

La entrevista forma parte de la serie del Agrolife Podcast, un espacio centrado en la agricultura y los retos del sector que habitualmente invita a voces del campo y también a creadores que conectan la gastronomía con la producción primaria. En este episodio, Ani también relató su vínculo personal con Almería y su admiración por las hortalizas que se cultivan en la provincia, un territorio que juega un papel crucial en el abastecimiento de España y Europa.

Ani quiso subrayar también el impacto social y económico de la agricultura, recordando que el sector primario no solo abastece de alimentos, sino que sostiene a miles de familias. “El campo da trabajo a muchísima gente y sin campo no tenemos cocina, no tenemos comida y no tenemos alimento”, afirmó, poniendo el foco en la agricultura como el primer eslabón de una cadena imprescindible que conecta la tierra con la gastronomía y con el empleo en todo el ámbito alimentario.

Para Ani, la cocina funciona como un puente ya que, a través de recetas sencillas y de la visibilización en redes, busca que la ciudadanía comprenda el esfuerzo detrás de un producto y opte por consumir de forma informada. Con frases como “Sin agricultura no hay cocina, no hay trabajo, no hay nada, porque es una cadena”, la creadora de contenido apela a una mirada más respetuosa y consciente hacia el campo y sus profesionales.