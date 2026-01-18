Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un conocido dúo musical sigue los pasos de España en Eurovisión: retira su candidatura por la presencia de Israel
Eurovisión

Un conocido dúo musical sigue los pasos de España en Eurovisión: retira su candidatura por la presencia de Israel

Se hicieron conocidos mundialmente en el año 2013 y han publicado un comunicado este sábado.

Sergio Coto
Sergio Coto
El dúo musical Ylvis
El dúo musical YlvisGetty Images

El 'sí' de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a la participación de Israel en el próximo Festival de Eurovisión sigue generando diferentes reacciones en el mundo de la cultura y fuera de ella.

En las últimas horas, ha sido el turno del dúo de comedia y musical Ylvis, compuesto por los hermanos Vegard y Bård Ylvisaker y conocidos mundialmente tras una de sus canciones que lanzaron en 2013, The Fox (What Does the Fox Say?), una de las más virales en YouTube.

13 años después del éxito internacional que lograron con aquel tema, decidieron presentar su candidatura para intentar representar a Noruega en el Festival de Eurovisión 2026.

Para optar a ello, tenían que salir ganadores del Melodi Grand Prix 2026 de Noruega. Algo muy similar al Benidorm Fest que se celebra en España. Pero, pese a presentar su candidatura, han decidido dar un paso atrás.

"Esperamos que la situación cambie"

En un comunicado publicado en Instagram, el dúo ha asegurado que en los últimos días habían sido contactados por la prensa sobre su posible participación en Eurovisión y ha contado su punto de vista para "evitar malentendidos".

"Este año, nuestro plan original era participar en Eurovisión. Habíamos hecho una canción y un concepto que pensamos que era muy divertido y que sentíamos que podía encajar perfectamente en el contexto de Melodi Grand Prix", han contado.

El dúo musical ha revelado que, al principio del proceso, ya pusieron una línea roja a la cadena pública Noruega: "Que no queríamos actuar en el mismo escenario que Israel mientras continuaran los crímenes de guerra y las violaciones del derecho internacional".

Los Ylvis han detallado que esperaban que la UER frenara la participación de Israel, "tal como hicieron con Rusia cuando invadieron Ucrania en 2022". "Cuando quedó claro en diciembre que esto no sucedería, no vimos otra opción que retirarnos de la competición de este año", han explicado.

Han terminado el comunicado, dejando un duro mensaje a los organizadores de Eurovisión:

  • "Teníamos muchas ganas de hacer un espectáculo e interpretar nuestro nuevo SUPERMEGAHIT".
  • "Y, con suerte, representar a Noruega en Viena".
  • "Pero dada la situación actual, esto no es algo que podamos respaldar".
  • "Esperamos que la situación cambie y que Eurovisión vuelva a convertirse en la celebración unificadora que debe ser".

La marcha de España

Después de que el certamen permitiera la participación de Israel en Eurovisión 2026, RTVE cumplió con su advertencia y publicó el 4 de diciembre un comunicado en el que confirmó su retirada del festival.

  • RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival de Eurovisión tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER hoy en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo.
  • El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte.
  • La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.
Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 