Un conocido dúo musical sigue los pasos de España en Eurovisión: retira su candidatura por la presencia de Israel

El 'sí' de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a la participación de Israel en el próximo Festival de Eurovisión sigue generando diferentes reacciones en el mundo de la cultura y fuera de ella.

En las últimas horas, ha sido el turno del dúo de comedia y musical Ylvis, compuesto por los hermanos Vegard y Bård Ylvisaker y conocidos mundialmente tras una de sus canciones que lanzaron en 2013, The Fox (What Does the Fox Say?), una de las más virales en YouTube.

13 años después del éxito internacional que lograron con aquel tema, decidieron presentar su candidatura para intentar representar a Noruega en el Festival de Eurovisión 2026.

Para optar a ello, tenían que salir ganadores del Melodi Grand Prix 2026 de Noruega. Algo muy similar al Benidorm Fest que se celebra en España. Pero, pese a presentar su candidatura, han decidido dar un paso atrás.

"Esperamos que la situación cambie"

En un comunicado publicado en Instagram, el dúo ha asegurado que en los últimos días habían sido contactados por la prensa sobre su posible participación en Eurovisión y ha contado su punto de vista para "evitar malentendidos".

"Este año, nuestro plan original era participar en Eurovisión. Habíamos hecho una canción y un concepto que pensamos que era muy divertido y que sentíamos que podía encajar perfectamente en el contexto de Melodi Grand Prix", han contado.

El dúo musical ha revelado que, al principio del proceso, ya pusieron una línea roja a la cadena pública Noruega: "Que no queríamos actuar en el mismo escenario que Israel mientras continuaran los crímenes de guerra y las violaciones del derecho internacional".

Los Ylvis han detallado que esperaban que la UER frenara la participación de Israel, "tal como hicieron con Rusia cuando invadieron Ucrania en 2022". "Cuando quedó claro en diciembre que esto no sucedería, no vimos otra opción que retirarnos de la competición de este año", han explicado.

Han terminado el comunicado, dejando un duro mensaje a los organizadores de Eurovisión:

"Teníamos muchas ganas de hacer un espectáculo e interpretar nuestro nuevo SUPERMEGAHIT".

"Y, con suerte, representar a Noruega en Viena".

"Pero dada la situación actual, esto no es algo que podamos respaldar".

"Esperamos que la situación cambie y que Eurovisión vuelva a convertirse en la celebración unificadora que debe ser".

La marcha de España

Después de que el certamen permitiera la participación de Israel en Eurovisión 2026, RTVE cumplió con su advertencia y publicó el 4 de diciembre un comunicado en el que confirmó su retirada del festival.