¿Quién y cómo tiene que investigar el accidente de tren en Adamuz? Las claves de la comisión independiente que debe arrojar luz

Llegada de efectivos de emergencias al lugar del accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba), en la tarde del 18 de enero de 2026.

"No puedo decir cuáles son las causas, porque en este momento no las conocemos (...), pero es tremendamente extraño". El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido en las últimas horas su estupor por el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), que ha tenido lugar en "una recta", en un tramo que fue renovado en mayo de 2025, en el que "se han invertido 700 millones", en una vía que "supuestamente en perfecto estado". Y más aún, implicando a un tren Iryo que era "relativamente nuevo", tenía apenas cuatro años de antigüedad.

Ahora mismo, todo son preguntas, empezando por el número total de víctimas de este, el primer gran accidente de la alta velocidad española. Demasiadas piezas que no encajan, como explica en este análisis nuestro compañero Jorge Álvarez.

¿Quién y cómo ha de investigar lo ocurrido? De ello se ocupará un equipo multidisciplinar de investigadores que tendrá que acceder a la zona desde esta misma mañana, aún con los servicios de emergencia en el terreno y buscando a los desaparecidos que han caído por un terraplén -al menos dos vagones, de los que poco se sabe-. El grupo "ya en formación", como indica el diario El País, integrará expertos a las órdenes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Fue creada en diciembre de 2007 como órgano independiente, aunque adscrito al Ministerio de Transportes, para liderar los trabajos técnicos que suceden a los siniestros e incidentes de tren. Sus características, según la web del ministerio, son:

La CIAF es un órgano colegiado especializado adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con competencia para la investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios.

Goza de plena independencia funcional respecto de la autoridad responsable de la seguridad y de cualquier regulador ferroviario. En el desempeño de sus funciones, ni el personal ni los miembros del Pleno podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.

La CIAF además es independiente en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria respecto de los administradores de la infraestructura, de las empresas ferroviarias que pudieran resultar implicadas, de organismos de tarificación, de organismos de adjudicación, de organismos de certificación o notificados o de cualquier otro organismo o entidad cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con el cometido confiado a la Comisión.

La CIAF actúa en Pleno y éste está integrado por el Presidente, cinco vocales (uno de los cuales actuará como Vicepresidente) y un Secretario (que participará en las reuniones con voz pero sin voto). Adscritos orgánicamente a la Secretaría de la Comisión actuarán los equipos de investigación, compuestos por los investigadores y el personal administrativo y técnico preciso.

¿Quién compone el equipo de expertos de la CIAF?

El Ministro del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pondrá en conocimiento de la Comisión competente del Congreso de los Diputados el nombre de las personas propuestas como Presidente y vocales de la CIAF, que serán profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional dentro del sector ferroviario. La Comisión competente del Congreso de los Diputados manifestará su aceptación, o su veto razonado, de la persona propuesta como Presidente.

Tres vocales serán ingenieros por cada una de las siguientes áreas de conocimiento técnico: caminos, canales y puertos; industrial y de telecomunicaciones, expertos respectivamente en infraestructura ferroviaria, material rodante ferroviario y señalización y comunicaciones ferroviarias. Además, habrá un vocal experto en seguridad y circulación ferroviaria y otro en explotación de los servicios ferroviarios.

El ministro Puente ha añadido que todos los expertos consultados “han mostrado su extrañeza” y da al menos un mes de plazo para que puedan conocerse los resultados de la investigación.

El último caso que dio con esta especie de CSI de los trenes, como la llama el diario, fue el del tren de Renfe que cayó sin control, y afortunadamente sin viajeros, por el túnel madrileño Atocha-Chamartín el 19 de octubre de 2024 cuando estaba siendo remolcado a talleres. Aún están por esclarecerse todas las circunstancias que rodearon a un incidente que pudo acabar en tragedia si no hubiera sido porque se hizo descarrilar el tren.

Con experiencia

La CIAF es uno de los eslabones esenciales de la cadena seguridad ferroviaria en España. A lo largo de 2023 revisó 126 sucesos, con 116 accidentes (colisiones entre trenes, choques con obstáculos y descarrilamientos), nueve incidentes (incendios y problemas de señalización), y un último caso que resultó descartado.

En total se contabilizaron 16 víctimas mortales, la mitad de ellos en pasos a nivel, y 15 heridos de distinta consideración. Del análisis se pasó a la investigación formal en cuatro casos.

En 2024 se contabilizaron 128 sucesos en la red ferroviaria de interés general, de los que solo uno de ellos fue catalogado como grave.