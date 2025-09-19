Mercadona revela cuál es la única forma de conseguir trabajo en el supermercado y cómo entregar el CV

¿Cómo conseguir un puesto en los supermercados Mercadona? La cadena de distribución alimentaria ha confirmado que la única forma de conseguir trabajo en uno de sus establecimientos o centros logísticos es a través de su página web. Tal y como publica el diario Abc, la cadena de distribución, presidida por Juan Roig, aclara los canales de información tras registrar varias confusiones.

Mercadona facilita en su apartado de Atención al Cliente, consultado por el medio, que la única forma de trabajar en sus tiendas pasa por crear un perfil de candidato en su portal de empleo. "En ningún caso", atiende candidaturas por teléfono, correo, redes sociales o a través de su formulario de contacto.

De este modo, la compañía de distribución dio "un giro radical" a su manera de gestionar candidaturas de empleados con un nuevo portal de empleo "más intuitivo y ágil", que permite a los interesados crear un perfil personal, recibir propuestas de la empresa acordes a sus preferencias y hacer seguimiento de los procesos de selección, tal y como se informa en la publicación. De hecho, en el portal anterior, no se guardaban los perfiles y era necesario inscribirse vacante por vacante, repitiendo los datos en cada ocasión.

En la nueva plataforma, pueden inscribirse los interesados e indicar sus preferencias por jornada, tipo de contrato, ubicación o área de interés. "Esto permite a la empresa tener en el radar todos los perfiles, identificar oportunidades y contactar proactivamente con los candidatos que encajen con alguna vacante".

De acuerdo a la información difundida, en el primer año de trabajo en Mercadona y para una jornada semanal de 40 horas, el salario es de 1.685 euros brutos al mes. Con más de cuatro años de antigüedad asciende a un total de 2.280 euros brutos al mes. De este modo, la empresa ofrece una remuneración superior a la media del sector y "trabaja para mejorar el poder adquisitivo de su plantilla".