Organizan una competición de más de 300 millones por el mejor rompehielos y gana el más barato de todos ellos

La administración marítima sueca realizó un concurso para la compra de un nuevo rompehielos en el que participaron cuatro embarcaciones y que finalmente ganó Corea del Sur. "Toda nuestra flota de rompehielos necesita ser renovada. Este es el primer paso, y la segunda fase ya está incluida en el plan nacional, que contempla un presupuesto para la adquisición de rompehielos adicionales", ha subrayado el Director General Erik Eklund a través de un comunicado.

El rompehielos ganador no solo era el más barato, sino que además contaba con mejores costes de capacitación o una mayor facilidad para el traslado del buque. Sin embargo, la decisión no sentó nada bien entre el resto de concursantes, motivo por el cual fue apelada ante el Tribunal Administrativo.

"Recibimos cuatro ofertas, de las cuales la de Hyundai Heavy Industries fue la mejor. Ahora nuestra decisión está en manos de los tribunales, y estamos a la espera de su dictamen sobre si podemos proceder con la compra o no. Para nosotros es importante comenzar a renovar la flota de rompehielos", ha explicado el director general de la Administración Marítima Sueca a través de un comunicado.

Según muestran los documentos de la licitación, el precio de un rompehielo en la oferta coreana era de 448 millones de dólares estadounidenses, lo que se traduce en unos 302 millones de euros, motivo (entre otros) por el cual el país se decidió a decantarse por esta opción.