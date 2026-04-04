Patricia Ferrández, experta en orden: "Antes de acostarte, dedica 5 minutos a devolver cada cosa a su lugar, si el sistema está bien creado, el orden se mantiene solo"

El orden en casa no solo es estético, sino práctico, consiguiendo más sitio.

Mantener la casa ordenada no es cuestión de pasar horas limpiando ni de esconder cosas sin criterio. La clave está en el sistema. Así lo explica Patricia Ferrández, especialista en organización del hogar, en declaraciones a Hola: "Antes de acostarte, dedica cinco minutos a devolver cada cosa a su lugar. Si el sistema está bien creado, el orden se mantiene solo".

Ese es el punto de partida. No se trata de ordenar más, sino de hacerlo mejor. Porque cuando cada objeto tiene un sitio definido, el mantenimiento deja de ser un problema.

Orden y decoración: el equilibrio que cambia tu casa



Existe una idea extendida: ordenar es esconder y decorar es mostrar. Pero, según Ferrández, es justo lo contrario.

Un espacio bien organizado ya es decorativo por sí mismo. Y una decoración bien pensada ayuda a mantener el orden. El objetivo es claro: equilibrar funcionalidad y estética.

Esto implica algo sencillo pero poco aplicado: no acumular sin sentido. Cada elemento debe tener una función, ya sea práctica o visual. Si no cumple ninguna, sobra.

Cajas, cestas y materiales: pequeños cambios que marcan la diferencia



Uno de los errores más habituales es elegir soluciones de almacenaje sin pensar en el conjunto. Para la experta, estos elementos no solo organizan: también decoran.

En armarios o despensas : mejor cajas iguales y tonos neutros.

: mejor y tonos neutros. A la vista : materiales naturales como madera, bambú o fibras.

: como madera, bambú o fibras. En el salón: cestas para mantas, juguetes o accesorios.

El consejo clave: una categoría por contenedor. Así todo se encuentra rápido y se evita el desorden visual.

Cómo organizar objetos pequeños sin recargar el espacio



Los elementos pequeños suelen generar caos. Aquí entran en juego las bandejas. Agrupar objetos —perfumes, aceites o accesorios— en una bandeja tiene un efecto inmediato: orden visual. No elimina cosas, pero las organiza de forma coherente. Es un cambio sutil que transforma mesas, encimeras o muebles auxiliares.

A la vez, evita que el orden haga tu casa fría. Busca equilibrio entre orden y que sea acogedor. Un exceso de orden puede generar espacios rígidos. Para evitarlo, Ferrández insiste en añadir calidez. ¿Cómo hacerlo?

Incorporando texturas naturales como madera o rafia.

como madera o rafia. Añadiendo plantas , que rompen la rigidez visual.

, que rompen la rigidez visual. Apostando por colores neutros cálidos: beige, arena o gris.

Y un detalle clave: dejar espacios vacíos. No llenar todo. Ese "aire" visual es lo que da sensación de calma.

Cocina y salón: los espacios donde más se nota el orden

Hay dos zonas donde el equilibrio es más importante: cocina y salón. En la cocina:

Encimeras despejadas.

Tarros de cristal o piezas estéticas a la vista.

o piezas estéticas a la vista. Cestas o cajas para despensa.

o cajas para despensa. Carritos auxiliares para almacenamiento extra.

En el salón:

Muebles cerrados para ocultar lo práctico.

para ocultar lo práctico. Superficies visibles con pocos elementos decorativos.

Mezcla de libros, objetos y cestas.

El resultado buscado es el mismo: que todo parezca ordenado sin esfuerzo. La propuesta de Ferrández no pasa por ordenar más veces, sino por diseñar un sistema que funcione solo.

Y ahí entra su regla de oro: cinco minutos al día. Porque cuando cada cosa tiene su sitio, no hace falta dedicar horas. Basta con mantener lo que ya funciona.