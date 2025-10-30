Adiós a la magia del orden: la simple y fácil regla 90/90 para deshacerse de trastos y tener la casa bien ordenada

El endiablado ritmo de la rutina del día a día y la constante acumulación de objetos en la vivienda pueden hacer que mantener la casa en orden se convierta en una misión muy complicada.

Para intentar poner solución a ese problema y deshacerse de los trastos que no son necesarios en el hogar existe un método que es realmente simple y fácil de aplicar. Se trata de la regla 90/90.

Tal y como recoge la edición italiana de la revista Elle Decor, este truco ha sido popularizado por Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus, de The Minimalists, y consiste en sacar de casa aquellos objetos que no se hayan utilizado en los últimos 90 días y que tampoco se vayan a utilizar en los próximos 90 días (de ahí el nombre de regla 90/90).

En ese sentido, Holly Blakey, organizadora de Breathing Room, destaca que "la regla del 90/90 es sencilla, atractiva y fácil de recordar, lo que la hace interesante en un mundo en el que la fatiga de tomar decisiones es real. Cuando te enfrentas a un armario o un garaje desbordado, la idea de una regla clara puede ser un alivio".

Acerca de cómo aplicar esta regla, la experta aconseja empezar poco a poco. "En lugar de intentar aplicarlo a toda la casa, empieza con un cajón, una estantería o una categoría. El éxito en un espacio pequeño te da impulso sin agobiarte", subraya Holly.

Además, la organizadora de Breathing Room resalta que, una vez que se pone en práctica la regla 90/90, hay que pararse a experimentar la satisfacción que produce ver que la estancia o el cajón ha quedado ordenado. "No te centres solo en lo que estás eliminando. Fíjate en lo ligera que parece la habitación, lo fácil que es encontrar lo que necesitas y cómo reacciona tu sistema nervioso ante un entorno menos desordenado", recomienda la especialista al respecto.