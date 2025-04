Pensó que sería un simple cambio de neumáticos y le terminó costando más de 50 mil euros

Los dueños de los coches saben que ir al taller no es una tarea fácil y que, en muchas ocasiones, toca rascarse el bolsillo. Pero no, lo que le ha pasado a un hombre noruego no es lo habitual.

El dueño de un coche eléctrico ignoró las técnicas de elevación adecuadas para su vehículo y puede ser algo muy costoso. Puede provocar problemas en la caja de la batería.

Y eso fue lo que le pasó. Tuvo que reemplazar una batería interna. Un coste que ascendió a las 603.000 coronas noruegas, algo más de 54.000 euros. Todo por un mal uso de los puntos de elevación.

Arne Voll, jefe de comunicaciones de Gjensidige, ha avisado de los riesgos. "Si no tienes suerte y utilizas el equipo de elevación de forma incorrecta, la factura puede ser astronómicamente alta", ha asegurado a la televisión noruega TV2.

Cualquier persona que cambie neumáticos debe extremar la precaución porque hay una corta distancia entre el punto de elevación y la batería en ciertas marcas de automóviles. Eso hace que cualquier tipo de movimiento extraño pueda causar un daño mayor.

