Programa de las Fallas hoy sábado 11 de marzo: horario de las Mascletàs y previsión del tiempo

Un nuevo finde semana de las Fallas de Valencia 2023 arranca. Este sábado 11 de marzo viene cargado con dos 'mascletàs', una primera a las 14.00 horas y otra segunda a las 00.00 horas, ambas en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Así, la jornada pirotécnica arrancará a las 14 horas con la ya clásica 'màscleta', que, en esta jornada, correrá a cargo de la pirotecnia Tomás. La empresa, natural de Benicarló, ya cuenta con un buen bagaje en las Fallas y demás espectáculos pirotécnicos en distintos rincones de España.

Asimismo, a las 00:00 horas, tendrá lugar la màscleta nocturna, un evento en el que la tormenta de pólvora y el colorido de los fuegos artificiales conformarán una perfecta amalgama que, se espera, sea del gusto de los propios valencianos y de todo el público foráneo que venga a disfrutar del espectáculo.

Sumado a todo ello, los amantes de la pirotecnia experimental tienen este sábado a partir de las 20.00 horas, con 'Pólvora a la Vespra', que se compone de 3 castillos en diferentes puntos de la ciudad.

Programa de Fallas el sábado 11 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento, de Pirotecnia Tomás

20:00 h. - Primer castillo de 'Pólvora a la Vestra' en la Falla Plaça del pintor Segrelles, de Pirotecnia Vulcano.

20:30 h. - Segundo castillo de 'Pólvora a la Vestra' en la Maestro Gozalbo-Conde Altea, de Pirotecnia Caballer FX.

21:00 h.- Tercer castillo de 'Pólvora a la Vestra' en la Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal, de Pirotecnia Aitana.

00:00 h. - Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento

Pronóstico del tiempo en Valencia para el 11 de marzo

El tiempo en Valencia para este sábado 11 de marzo no podrá ser más caluroso. Superará los 30º y no bajará de los 18º, con un cielo en el que las nubes y mucho menos las lluvias no van a hacer acto de presencia, según las últimas predicciones meteorológicas. Valencianos y foráneos podrán así disfrutar en manga corta de esta fiesta grande de Valencia.