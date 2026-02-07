Ray, joven de Valencia: "La vida es súper corta y no podemos pasar 20 horas del día trabajando para pagar un alquiler"

"No me quieren devolver la fianza en Madrid", expone Sofía Botero, una joven que comparte sus ideas en su perfil de la red social TikTok, donde reúne más de 90.200 seguidores. En su nueva publicación, se queja de los altos precios de los alquileres en la capital, que imposibilitan, a muchos jóvenes, tener una vivienda digna.

"Les quiero contar algo que me está pasando con mi alquiler en Madrid, para que me aconsejen y para que no les vaya a pasar", comienza la joven, en un vídeo que ha alcanzado más de 720 Me Gusta. "No me quieren devolver la fianza de mi anterior piso", sentencia. "He escuchado que a muchas personas les pasa", reconoce.

"Cuando entras a un piso, normalmente te hacen un contrato de un año. Yo entré en agosto del año pasado, pero mi visado se vencía el 31 de diciembre", relata. Entonces, "no me podía comprometer a un año porque no sabía si iban a prolongarlo o renovarlo", dice.

Una cláusula que no ha servido para nada

Por este motivo, antes de firmar el contrato, hablo con el casero, que puso una cláusula en el contrato de arrendamiento en el que establecía que: "en caso de no ser ciudadano español, será causa de finalización del contrato la no renovación del visado". El 31 de diciembre, se fue, finalmente, del piso. Pero aún no ha recuperado su fianza.

Aun así, explica, que pese al vencimiento de su permiso de residencia en España, aún poseía tres meses para decidir si quería renovar o no el visado. Fue en este momento cuando los caseros decidieron sancionarla porque "no se lo habían denegado, ni lo había solicitado". "Entonces me dijeron que en ese caso la cláusula no se podía aplicar", explica, claramente enfadada.

"Yo les avisé que en el contrato no se establece en ningún punto que debe de ser una denegación para dejar el piso", asegura. Pero no ha servido para mucho: "Dejaron de contestar". "Oiga, he escuchado casos trágicos, de gente que en verdad ha pagado 3.000 euros de fianza y no se les ha devuelto", culmina en una publicación que ha alcanzado más de 16.500 visualizaciones.

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación de la joven. "Un abogado te puede ayudar con eso. Todas hemos pasado por ahí y me ha tocado rogar por mi fianza. Se aprovechan mucho de los estudiantes", asegura una usuaria. "Ve a una oficina de IVIMA (Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid), ahí puedes solicitar la devolución de la fianza", recomienda otra.