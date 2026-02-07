Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Barça dice adiós a la Superliga europea: anuncia su desvinculación total del proyecto
Así lo ha confirmado en un escueto comunicado que ha hecho público este sábado.

Sergio Coto
Laporta-habla-socios
Joan Laporta durante una intervención frente a los socios comisarios del clubMarc Graupera Aloma

El FC Barcelona ha confirmado este sábado lo que parecía un secreto a voces. La entidad blaugrana da un paso atrás. Años después de formar parte de un grupo selecto de clubes que querían impulsar la Superliga, ha anunciado su desvinculación total del proyecto.

"FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea", ha destacado en un breve comunicado.

