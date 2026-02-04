Estudiantes universitarios en Madrid pagan 2000 euros al mes por vivir en un garaje: "Tenemos dos habitaciones pequeñas, un salón y una cocina"

Los premios de los alquileres en grandes ciudades como Madrid o Barcelona están desorbitados. De acuerdo a un informe de Fotocasa, la comunidad de Madrid, junto con Cataluña y Baleares concentran los municipios con los arrendamientos más caros de España a cierre de 2025.

Concretamente, siguiendo el estudio, el metro cuadrado en Barcelona capital se sitúa en 23,3 euros, mientras que en Madrid capital, en 21,69 euros. Es por ello que muchos jóvenes que cursan sus estudios o trabajan en estas dos grandes urbes prefieren invertir tiempo en ir y venir de ciudades cercanas para reducir costes.

Por su parte, los que deciden instalarse en dichas ciudades para cursar sus grados universitarios se están empezando a decantar por las zonas periféricas, aunque el importe del alquiler no es sustancialmente menor que en los barrios más céntricos.

2.000 euros al mes por un garaje

En Espejo Público, tal y como remarcan en Mundo Deportivo, se hicieron eco de este fenómeno, mostrando como en zonas cercanas a la Universidad Europea de Madrid, privada, se estaban ofreciendo espacios de "entre 25 y 45 metros cuadrados" por entre 8.000 a 1.300 euros.

Durante el reportaje del programa de Antena 3, también entrevistaron a varios estudiantes de odontología de origen francés de la citada universidad privada madrileña, quienes se mostraron rotundos sobre la situación que atraviesan para vivir cerca de la misma: "Pagamos 2.000 euros por un garaje. Tenemos dos habitaciones pequeñas y un salón y una cocina, pero muy pequeño", comentaron al reportero.

Otro estudiante francés estudiante en Madrid, el cual estuvo viviendo dos años en una habitación de un chalé, afirmó que el alquiler de locales o espacios de particulares a estudiantes es una práctica común. Puso el ejemplo de un compañero suyo, que residía en un local del chalé de los propietarios.

¿Es legal vivir en un garaje?

Residir en un garaje es, a priori, es ilegal en España ya que carece de las condiciones propias de habitabilidad que exige un inmueble para que pueda ser habitado. No obstante, tal y como señalan desde Idealista, es posible convertir este espacio en una vivienda, pero hay que tener en cuenta:

Prohibición legal o que el régimen de propiedad horizontal , los estatutos de la comunidad de vecinos o el título constitutivo tenga limitaciones

, los estatutos de la comunidad de vecinos o el título constitutivo tenga limitaciones Consulta de la viabilidad del proyecto desde la normativa urbanística

Asimismo, en lo que respecta a la normativa y los permisos:

Hay que tener en cuenta el Código Técnico de la Edificación (CTE) además del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio en el que se ubique el garaje

del municipio en el que se ubique el garaje Debe tener ciertas condiciones de habitabilidad: hueco en una fachada que dé a una vía pública y un espacio libre público, una longitud mínima de fachada, una altura mínima del techo, una superficie mínima, un porcentaje mínimo de iluminación y cumplir con el citado código técnico en cuanto a ventilación.

Por último se tienen que presentar los permisos y licencias para realizar el cambio: la de cambio de uso, la licencia de obra y la licencia de primera ocupación.