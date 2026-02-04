Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Estudiantes universitarios en Madrid pagan 2000 euros al mes por vivir en un garaje: "Tenemos dos habitaciones pequeñas, un salón y una cocina"
Sociedad
Sociedad

Estudiantes universitarios en Madrid pagan 2000 euros al mes por vivir en un garaje: "Tenemos dos habitaciones pequeñas, un salón y una cocina"

Es la situación por la que atraviesan diferentes jóvenes.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Un joven viviendo en un garaje.
Un joven viviendo en un garaje.Maskot Bildbyrå

Los premios de los alquileres en grandes ciudades como Madrid o Barcelona están desorbitados. De acuerdo a un informe de Fotocasa, la comunidad de Madrid, junto con Cataluña y Baleares concentran los municipios con los arrendamientos más caros de España a cierre de 2025. 

Concretamente, siguiendo el estudio, el metro cuadrado en Barcelona capital se sitúa en 23,3 euros, mientras que en Madrid capital, en 21,69 euros. Es por ello que muchos jóvenes que cursan sus estudios o trabajan en estas dos grandes urbes prefieren invertir tiempo en ir y venir de ciudades cercanas para reducir costes

Por su parte, los que deciden instalarse en dichas ciudades para cursar sus grados universitarios se están empezando a decantar por las zonas periféricas, aunque el importe del alquiler no es sustancialmente menor que en los barrios más céntricos. 

2.000 euros al mes por un garaje

En Espejo Público, tal y como remarcan en Mundo Deportivo, se hicieron eco de este fenómeno, mostrando como en zonas cercanas a la Universidad Europea de Madrid, privada, se estaban ofreciendo espacios de "entre 25 y 45 metros cuadrados" por entre 8.000 a 1.300 euros. 

Durante el reportaje del programa de Antena 3, también entrevistaron a varios estudiantes de odontología de origen francés de la citada universidad privada madrileña, quienes se mostraron rotundos sobre la situación que atraviesan para vivir cerca de la misma: "Pagamos 2.000 euros por un garaje. Tenemos dos habitaciones pequeñas y un salón y una cocina, pero muy pequeño", comentaron al reportero. 

Otro estudiante francés estudiante en Madrid, el cual estuvo viviendo dos años en una habitación de un chalé, afirmó que el alquiler de locales o espacios de particulares a estudiantes es una práctica común. Puso el ejemplo de un compañero suyo, que residía en un local del chalé de los propietarios. 

¿Es legal vivir en un garaje?

Residir en un garaje es, a priori, es ilegal en España ya que carece de las condiciones propias de habitabilidad que exige un inmueble para que pueda ser habitado. No obstante, tal y como señalan desde Idealista, es posible convertir este espacio en una vivienda, pero hay que tener en cuenta: 

  • Prohibición legal o que el régimen de propiedad horizontal, los estatutos de la comunidad de vecinos o el título constitutivo tenga limitaciones
  • Consulta de la viabilidad del proyecto desde la normativa urbanística

Asimismo, en lo que respecta a la normativa y los permisos: 

  • Hay que tener en cuenta el Código Técnico de la Edificación (CTE) además del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio en el que se ubique el garaje
  • Debe tener ciertas condiciones de habitabilidad: hueco en una fachada que dé a una vía pública y un espacio libre público, una longitud mínima de fachada, una altura mínima del techo, una superficie mínima, un porcentaje mínimo de iluminación y cumplir con el citado código técnico en cuanto a ventilación.

Por último se tienen que presentar los permisos y licencias para realizar el cambio: la de cambio de uso, la licencia de obra y la licencia de primera ocupación. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

el huffpost para merck

Más de Sociedad