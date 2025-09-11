Rescata el barco de pasajeros más antiguo del mundo de ser chatarra y lo reconvierte en un hotel de lujo

El SS Medina, construido en 1914 en Newport News (Virginia) como buque de carga, es considerado uno de los barcos de pasajeros más antiguos del mundo. A lo largo de más de un siglo de servicio cambió de nombre y de propósito en múltiples ocasiones. Actualmente, tras escapar del desguace y de la posibilidad de terminar siendo chatarra, inicia una nueva vida como hotel de lujo en la isla indonesia de Bintan.

La historia de este navío refleja la evolución de la navegación comercial y humanitaria. Originalmente fue utilizado para transportar cebollas y otros bienes, para posteriormente ser reclutado por las fuerzas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Luego fue convertido en un barco de pasajeros bajo distintos nombres, hasta que en 1977 fue adquirido por una organización cristiana y renombrado a MV Doulos para servir como barco misionero.

Durante al menos tres décadas, el transatlántico navegó más de 360.000 millas náuticas y visitó más de 100 países, hasta que en 1991 fue atacado con granadas por separatistas musulmanes en Filipinas, causando la muerte de dos evangelistas. La nave estuvo a punto de terminar en el desguace por una subasta en 2010, pero el empresario singapurense Eric Saw no permitió que esta embarcación quedase en el olvido tan rápido.

Restauración y transformación

Saw consiguió quedarse con la nave por 900.000 euros, aunque este no sería más que el principio de una gran inversión económica. En los años siguientes afrontó complejos traslados, trabas burocráticas y un proceso de ingeniería inusual: la estructura de 6.800 toneladas fue reforzada, remolcada desde Singapur y encarada sobre tierra firme frente a Bintan, utilizando sistemas de cables y bolsas de aire para colocarla sobre la costa.

El proyecto de acondicionamiento sobre tierra llevó, en total, alrededor de 15 años y unos 23 millones de dólares singapurienses. “Si no tuviera este proyecto, tal vez tendría un Ferrari y un Lamborghini en casa, y estaría navegando por el mundo cada año con mi familia”, aseguró el empresario en declaraciones recogidas por CNN. Ahora el barco se ha convertido en un hotel de lujo bajo el nombre Doulos Phos The Ship Hotel.

Inaugurado en 1923 pero frustrado por las estrictas restricciones de viaje por el covid-19, el Doulos Phos ahora abre sus puertas como hotel de cinco estrellas con alrededor de 100 y suites que conservan elementos marítimos originales. El complejo incluye además piscina infinita, spa, gimnasio y varias opciones gastronómicas frente al mar. Las tarifas por noche varían entre 1,7 y 3,8 millones de rupias indonesias.

Con esta restauración del navío y transformación en un hotel operativo en Bintan, el antiguo SS Medina abre un nuevo capítulo en su historia: de carguero centenario a barco misionero y ahora a pieza museística y alojamiento de lujo en tierra firme, un itinerario que resume más de 110 años de historia naval, servicio y reinvención.