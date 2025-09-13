Rescatan a tres tripulantes españoles tras hundirse un pesquero gallego en Mauritania

Llegada al puerto de Nuadibu (Mauritania) de los 21 tripulantes rescatados tras el hundimiento de un pesquero 'Tafra 3', de bandera mauritana, en aguas de Mauritania, tras una colisión registrada este viernes con el también pesquero 'Right Whale', con pabellón de Gambia.

Tres españoles han sido rescatados tras el hundimiento de un pesquero que se encontraba en aguas de Mauritania, según han podido trasladar a EFE fuentes del servicio de Salvamento Marítimo. Figuran entre los 21 tripulantes rescatados, mientras que otras cinco personas, de nacionalidad mauritana, aún se encuentran desaparecidas.

El pesquero de bandera mauritana, bajo el nombre 'Tafra 3', iba con un total de 26 personas a bordo y se hundió tras una colisión con otro pesquero, el 'Right Whale', durante la jornada del viernes en una zona marítima cercana al puerto de Nuadibú, la segunda ciudad más grande del país.

Según recoge el diario Faro de Vigo, los tres españoles son un onubense y dos gallegos, Javier Gestido y José Manuel Diz, quienes se encuentran en buen estado, aunque uno de ellos cuenta con un corte en la cabeza, tal y como destacan las autoridades consulares.

