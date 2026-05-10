Roberto Emparan, físico experto en agujeros negros: "Es más complicado entender a las personas que la gravedad cuántica"

Conceptos físicos como los agujeros negros o la gravedad cuántica son asociados habitualmente a una extrema complejidad. Sin embargo, Roberto Emparan, un físico que ha dedicado su trayectoria profesional a tratar de entender la naturaleza física del espacio, cree que es mucho más difícil poder comprender a las personas, concretamente, entender con precisión cómo funciona el cerebro humano.

Emparan, profesor de investigación ICREA en el Departamento de Física Cuántica y Astrofísica y en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona (ICCUB), ha pasado por el podcast Vidas Ajenas para acercar parte de su trabajo a la audiencia digital.

El físico recibió en el año 2016 por parte del Consejo Europeo de Investigación (ERC) la prestigiosa subvención Advanced Grants, la cual apoya con cifras millonarias investigaciones que cuentan con enfoques innovadores. En el caso de Roberto Emparan, el ERC le apoyó para que pudiera desarrollar una nueva estrategia de estudio sobre la gravedad y los agujeros negros.

Con la autoridad que le aporta ser experto en el ámbito de la gravedad y los agujeros negros, el físico nacido en Bilbao ha asegurado que "es más complicado entender a las personas que la gravedad cuántica".

"La física se fija en problemas sencillos que son resolubles"

El científico ha destacado que la física aborda problemas mucho más fáciles que desgranar el funcionamiento del cerebro humano. "Uno de los motivos por los que la física ha progresado tanto es por haberse fijado en problemas sencillos que creemos que son resolubles. Las personas son mucho más complicadas", ha expresado.

En ese sentido, Roberto Emparan ha pronosticado que "entenderemos los problemas de la gravedad cuántica antes de que comprendamos realmente el comportamiento de las personas a un nivel suficientemente profundo y detallado".

"Creo que el funcionamiento del cerebro probablemente es más complicado que el problema de la gravedad cuántica", ha reafirmado el físico.