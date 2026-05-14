Paula, funcionaria en Lugo: "Hace unos años era muy barato comprar un terreno en Galicia, pero los extranjeros vinieron y se pusieron a comprar aldeas enteras"

Hace tan solo unos años, comprar una casa en Galicia era una oportunidad al alcance de muchos. Precios bajos, una gran oferta de vivienda vacía, grandes parcelas de tierra a la venta o zonas rurales en declive convertían el territorio en un destino bastante accesible.

Pero ahora eso ha cambiado. En los últimos años, el creciente interés de compradores extranjeros atraídos por el paisaje, la tranquilidad y los bajos precios de la zona ha tensionado el mercado, especialmente en zonas rurales y costeras.

Así, Galicia, tradicionalmente ajena a las grandes burbujas inmobiliarias, ha empezado también a notar un fenómeno que ya se ha visto en otros puntos de España: más demanda, menos oferta y precios al alza.

Paula, 32 años, funcionaria en Lugo, vive esa transformación en primera persona. Con empleo estable, algo que hace una década garantizaba acceso a vivienda, hoy se encuentra con un escenario mucho más complicado.

"Hace unos años era muy barato comprar un terreno en Galicia, pero los extranjeros vinieron y se pusieron a comprar aldeas enteras", asegura Paula, quien, incluso con un buen empleo estable, se encuentra con dificultades para acceder a un mercado de vivienda que ya no se parece en nada al de hace una década.

De ofrecer aldeas enteras a no poder conseguir una casa

"Hace unos años era muy barato comprar aquí. Había casas abandonadas, aldeas enteras tiradas de precio que nadie quería", recuerda la gallega. "La gente joven se iba y eso se notaba en los precios", explica.

Ese contexto empezó a cambiar poco a poco, sobre todo después de la pandemia. "Primero vinieron algunos extranjeros, sobre todo europeos, buscando tranquilidad. Hasta ahí, bien. El problema es cuando eso se convierte en tendencia", expone Paula.

Según datos del mercado inmobiliario, la compraventa de vivienda por parte de extranjeros en Galicia ha crecido con fuerza en los últimos años, con subidas de hasta el 14,3% interanual en 2025, uno de los mayores incrementos de España.

Perfiles con los que es difícil competir

"Ahora ya no ves gangas. Lo que antes nadie quería, ahora tiene varios interesados", expone la gallega. "Y el problema es que normalmente su nivel adquisitivo es mucho mayor que el nuestro, así que es difícil competir", critica.

El cambio no es solo de precios, sino de perfil comprador. "Tú vas con tu sueldo, con tu hipoteca… y luego llega alguien que paga al contado. Es que no puedes compararte", insiste Paula. En algunas zonas, los compradores extranjeros ya representan más del 20% de las operaciones, especialmente en áreas costeras. Y, aunque en Galicia el peso total ronda el 14%, este porcentaje está en niveles históricamente altos para la comunidad autónoma.

La gallega lo nota en cada intento de compra: "Ves casas que te interesan y en días desaparecen. Además de que se está encareciendo todo, incluso en pueblos donde antes nadie quería vivir".

Y eso que Paula es funcionaria, con trabajo estable e ingresos fijos. Aun así, no lo ve fácil. "Siempre te dicen que con un trabajo estable puedes comprarte algo, pero ya no es así. Los terrenos no dejan de subir y los sueldos no suben igual. Esa es la realidad", señala.

"Hay aldeas donde ya casi no vive gente de aquí"

La subida general del mercado también influye. A nivel nacional, el precio de la vivienda ha alcanzado máximos históricos, con incrementos cercanos al 9,5% en 2025.

Aunque Galicia sigue por debajo de otras comunidades, la tendencia es al alza. El precio medio ronda ya cifras cercanas o superiores a los 1.800 €/m² en algunas provincias como Pontevedra, con incrementos sostenidos en los últimos años.

Y las alternativas accesibles son cada vez menos. "Antes podías encontrar casas muy baratas para reformar. Ahora incluso esas han subido muchísimo", expone Paula. “¡Y reformar tampoco es barato! Entre lo que cuesta la casa y lo que tienes que invertir después, es que se te va de las manos”, lamenta.

Todo esto hace que también se produzca un cambio en el territorio. "No es solo que suban los precios, es que cambia todo. Hay aldeas donde ya casi no vive gente de aquí. Casas rehabilitadas pero sin vida en todo el año", expone.

Una petición: poder vivir donde has crecido

En su caso, como el de muchos otros jóvenes españoles, Paula sigue buscando, pero con expectativas distintas. "Ya no pienso en la casa ideal o en hacerme algo concreto, pienso en lo que me puedo permitir", admite.

"Cada vez se oye más que hay gente joven de aquí que no puede quedarse", destaca. Aun así, la gallega no renuncia: "Me gustaría quedarme aquí, yo solo quiero poder vivir donde crecí. Pero cada vez es más difícil".

Para concluir, Paula deja una demoledora y angustiante frase que resume la situación de la provincia y la suya propia: "No es que no haya casas. Es que ya no son para nosotros".