"Si alguien aparca un SUV en la calle, el espacio público se da por perdido; pero si pedimos un carril bici, el escándalo es enorme": la paradoja de los coches cada vez más grandes

Las ciudades llevan años intentando ganar espacio para las personas. Más zonas peatonales, más carriles bici, más áreas verdes... Pero hay una tendencia silenciosa que avanza en dirección contraria: los coches son cada vez más grandes.

No es solo una cuestión estética o de moda. El tamaño de los vehículos tiene un impacto directo en cómo se utiliza el espacio público: calles más estrechas, aceras invadidas, menos lugares de descanso o aparcamientos insuficientes.

La paradoja aparece cuando se intenta cambiar ese modelo. Hasta ahora, ceder la mayor parte de las calles a los vehículos es lo más común, tanto que cualquier intento de redistribuir el espacio genera resistencia. Una contradicción que cada vez más expertos están señalando.

El coche crece, la ciudad se encoge

Un análisis publicado por The Guardian pone cifras a esta tendencia: los coches, especialmente los SUV (vehículo utilitario deportivo), han aumentado de tamaño de forma constante en las últimas décadas tanto en Europa como en Estados Unidos.

Este crecimiento no es anecdótico. Los vehículos actuales son más largos, más anchos y más altos que los de las generaciones anteriores. Y eso tiene consecuencias directas en el espacio urbano, que no ha cambiado al mismo ritmo.

El resultado es una presión creciente sobre calles y aparcamientos. "Los coches están ocupando cada vez más espacio en ciudades que no han sido diseñadas para ello", advierten los expertos citados en el reportaje.

La dictadura de los automóviles

Según el análisis, lo más llamativo es cómo se ha asumido este cambio sin apenas cuestionarlo, poniendo como ejemplo que aparcar un SUV en la calle, aunque ocupe más espacio del previsto, se percibe como algo normal. Sin embargo, cuando se plantea destinar parte de ese mismo espacio a un carril bici o a ampliar aceras, la reacción suele ser mucho más polémica. De ahí la frase que resume la paradoja: "Si alguien aparca un SUV en la calle, el espacio público se da por perdido; pero si pedimos un carril bici, el escándalo es enorme".

Este contraste revela una cuestión de fondo: durante décadas, el coche ha sido el protagonista indiscutible del espacio urbano, por lo que cambiar esa jerarquía no es solo una cuestión técnica, sino también cultural.

Más tamaño, más impacto

Y el problema no solo se limita al espacio, ya que los vehículos más grandes también tienen un mayor impacto ambiental y de seguridad. Por tanto, el aumento del tamaño de los coches no es solo una cuestión individual, sino que tiene implicaciones colectivas.

En concreto, los SUV suelen emitir más CO₂ y consumen más combustible que los coches más pequeños. Además, su tamaño y altura aumentan el riesgo en caso de accidente, especialmente para peatones y ciclistas.

A esto se suma otro efecto menos visible: la sensación de invasión del espacio público. Las calles dominadas por vehículos grandes resultan menos acogedoras y más hostiles para quienes se desplazan a pie o en bicicleta.

La batalla por el espacio urbano

El debate de fondo es claro: cómo se reparte el espacio en las ciudades. Porque con el espacio cada vez más limitado, cada metro cuadrado destinado a un uso concreto implica renunciar a otro.

El auge de los SUV plantea un desafío adicional en ese reparto del espacio, ya que estos vehículos no solo ocupan más, sino que refuerzan un modelo centrado en el vehículo privado en un momento en el que muchas ciudades intentan avanzar en la dirección opuesta.

Algunos expertos defienden medidas como limitar el tamaño de los coches en determinadas zonas, ajustar los precios de aparcamiento o rediseñar el espacio urbano para equilibrar usos.

Pero más allá de las soluciones concretas, el reportaje apunta a una idea clave: el debate no es técnico, sino político y social. Porque decidir cuánto espacio se le da al coche (y cuánto se le quita) es, en el fondo, decidir qué tipo de ciudad queremos.