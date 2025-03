Se muda a la casa de su pareja y le pide que pague el alquiler: "La heredó y no sabe si seguiremos juntos en el futuro" 

Cuando dos personas se van a vivir juntas es importante dejar claros todos los aspectos económicos, y mejor si es por escrito. Así le quedó claro a una mujer de 26 años cuando, tras dos años de relación, su pareja, un hombre de 22 años, le pidió que pague el alquiler, a pesar de que habían quedado en otra cosa.

La mujer se iba a mudar a casa de su pareja, quien compró la vivienda con un dinero que heredó, y no tiene hipoteca, según cuenta el medio griego Enikos. En sus discusiones anteriores, habían acordado dividir las facturas a la mitad. Así que lo único que esperaba de ella era la mitad de las facturas de electricidad, agua y demás.

Ella se muda en unos tres meses, pero hace unas semanas él cambió los planes. "Me contó que se reunió con su hermana y ella le dijo que me cobrara la renta, para que así él estuviera seguro en caso de separarnos, ya que si vivía con un compañero de cuarto, obtendría ganancias", contó la mujer.

"Me sorprendió, porque hasta ahora me había dicho que de ninguna manera me pediría nada. La explicación que me dio fue que no estaba seguro de si estaríamos juntos en el futuro", señaló. Y aunque afirmó que nadie quiere escuchar esas palabras, dijo que lo entiende. "No tuve ningún problema, ya que me dijo que pedía una cantidad razonable", remarcó.

Sin embargo, poco después salieron y su pareja le volvió a hablar del alquier y le dijo que tendría que darle más dinero del que habían acordado. Cuando la mujer le preguntó cuánto exactamente, él le dijo que debía darle el doble. Tuvo un ataque de pánico porque no soporta los conflictos.

Ella aún pudo decirle que tenían que decidir a dónde iría el dinero del alquiler. "En cualquier caso me siento muy extraña y no sé cómo manejar el tema”, confesó la mujer. "¿Soy injusta? No me importa darle dinero para el alquiler, pero lo que me preocupa es qué pasará con ese dinero", dijo.