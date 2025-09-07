Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Si alguien que conoces no te saluda por la calle, la psicología dice que probablemente tengas estos rasgos comunes
Tiene una explicación muy evidente y un consejo muy recomendado.

Redacción HuffPost
Una mujer saluda a otra por la calleGetty Images

Saludar o no saludar a alguien que conoces -de mucho o de poco-. Una decisión que, a priori, tiene una respuesta bastante fácil y sencilla: sí. Pues bien, no todo el mundo actúa de la misma forma, y las explicaciones pueden ser múltiples, aunque principalmente suelen deberse a un comportamiento muy claro: crear confusión y controlar a la otra persona.

Sí, aunque pueda parecer una conclusión demasiado atrevida, los comportamientos humanos siempre tienen una explicación, y si miramos a la rama de la psicología, y nos fijamos en la explicación de "Philosopher Joe", un creador de contenido de Tiktok, centrado en asuntos psicológicos y filosóficos, respalda esta teoría.

Según expone, este tipo de comportamiento es muy común en muchísimas personas, y la única explicación que él ofrece es que, más que un descuido o falta de atención, en un gran número de casos se trata de una manipulación emocional. Pero, ¿cómo se explica esto?

Pues bien, para darle un sentido a esta aclaración hay que entender que, si una persona no te saluda pese a haberte visto, es muy probable que inconscientemente, esté tomando control sobre ti de una forma muy simple: haciéndote que te plantees por qué no te saluda. Además, es común que, igual que un día no te saluda, al día siguiente sí lo haga y al siguiente vuelva a no hacerlo. Esto genera una gran confusión y hace que la persona se plantee por qué actúa de esa manera, llegando a dudar de uno mismo.

Preguntas como "¿hice algo más?" o "¿por qué me ignora?" son muy comunes en este tipo de situaciones, aunque realmente sería más inteligente no darle vueltas a la cabeza pensando en el asunto y pasar automáticamente.

Sin embargo, y aunque el mejor consejo sea este, ya que cuanto más lejos de comportamientos tóxicos y nocivos, mucho mejor, es también interesante saber el por qué de dichos comportamientos y cómo puede afectarnos psicológicamente. Y es que, como decimos, esta actitud provoca que la víctima trate de recuperar la aprobación de la otra persona, lo que puede potenciar la inseguridad y la búsqueda de validación.

Por todo esto, es muy evidente que el problema central lo tiene la persona que tiene este comportamiento y no la que lo recibe. Ante esto, el mejor consejo es no pensar en ello, no darle importancia y ser agradecido con la otra persona por dejar claro cuál es el camino que tienes que seguir: permanecer lejos de ella.

