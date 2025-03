Soy un irlandés que vive en España: soy consciente de los sueldos más bajos pero hay algo que lo compensa con creces 

Lars Borges via Getty Images

Una historia más de un extranjero que ha buscado fortuna en España más allá de lograr un buen salario. De los que buscan un rayo de luz y ser felices. Literalmente. De quien dejó la pequeña localidad de Naas, en el condado de Kildare, para empezar una nueva vida. Así lo recoge en un testimonio en primera persona el medio Irish Times.

Su nombre es Scott McCormack, tiene 31 años y ejerce en Torrevieja (Alicante) como conductor en el marco de una empresa irlandesa que trae pacientes de dicho país a España para realizarles operaciones: "Soy la persona que recibe a los pacientes cuando aterrizan en el aeropuerto de Alicante y los llevo a sus citas o sesiones de fisioterapia. Y, cuando hay tiempo, llevo a los pacientes y a sus familiares a Alicante para hacer compras".

"Y me encargo de que se facilite toda la documentación necesaria para que los pacientes utilicen la directiva de la UE (para que el Servicio Ejecutivo de Salud les reembolse los costes sanitarios)", añadió, a renglón seguido, McCormack.

"No bebo a menudo, pero, cuando lo hago, puedo tomarme una pinta aquí por 2 euros"

Pero McComark explica que su idilio con España ha sido tal que ni se plantea regresar un día a su amada Irlanda. "Aquí en España, el coste de vida es mucho más barato que en casa. Cosas como el seguro del coche y los impuestos son mucho más baratos", argumenta, indicando que tiene mucha "satisfacción laboral".

Esos precios más bajos los nota también en el ocio y en cuestiones muy comunes como es tomarse una pinta de cerveza en cualquier pub irlandés: "No es demasiado complicado encontrar un lugar para alquilar por una cuarta parte de lo que pagarías en casa. No bebo a menudo, pero, cuando lo hago, puedo tomarme una pinta aquí por 2 euros. No necesito 100 euros para una cena y una noche de fiesta".

"Cuando me levanto aquí por la mañana y siento el sol en la cara, me siento vivo"

"Con los costos de vivienda y los problemas del costo de vida en Irlanda, simplemente no puedo imaginarme volviendo a casa en un futuro próximo", resume, para recordar qué es lo que considera importante ahora en la vida: "Cuando me levanto aquí por la mañana y siento el sol en la cara, me siento vivo. Mi salud mental es mucho mejor aquí: hago mi trabajo con enorme satisfacción todos los días".