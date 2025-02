Esta española se va a vivir a Irlanda y confiesa estar hasta de desmentir constantemente este mito de España

Chica dibujando desde los Cliffs of Moher, en Irlanda.

Aunque España sea uno de los principales destinos turísticos de la Unión Europea, el visitar nuestro país no siempre hace que se conozca en su totalidad o no hace que estemos exentos de ciertos mitos fuera de nuestras fronteras.

Algunos de ellos se conocen cuando uno vive en el extranjero, como es el caso de Misha, una joven oscense que se ha trasladado a vivir a Irlanda para trabajar y aprender inglés y tiene que aguantar determinados comentarios casi a diario sobre España.

Según cuenta en su perfil de TikTok, donde recopila diversas anécdotas en el país gaélico, hay un comentario especialmente recurrente que es el que se refiere a las diferencias climatológicas entre Irlanda y España, algo por lo que, según ella, su profesor de inglés le pregunta cada día.

"Cada vez que voy a clases de inglés, mi profesor me dice: '¿Qué tal Misha? ¿Te estás acostumbrando ya al tiempo?' Y yo le digo 'Sí, bueno, no está nada mal, o sea llueve pero bien", comienza explicando, aunque asegura que esta respuesta no deja especialmente convencido a su profesor irlandés.

"Me dice 'no, pero aquí hace mucho frío' y yo pienso 'bueno, lo normal, el 15 de noviembre empiezas a ponerte el chaquetón, pero lo normal", añade. Ante esto su profesor le suelta uno de los mayores mitos extendidos entre los extranjeros: "En España no hace frío".

Ante su discrepancia, Misha le recuerda que sí que hace frío en España en algunas zonas con temperaturas similares a las que le comenta su profesor, de -10 ºC o -5 ºC. La joven trata de darle una respuesta recalcando que ella es de Jaca (Huesca), donde la media mínima se sitúa en -1 ºC con temperaturas que rondan los -6ºC.

"Yo vivo en Jaca, que es el norte de España y hace un frío que te pelas, llueve, nieva y hace esa temperatura", asegura, aunque el profesor sigue incrédulo. "No se lo cree, se cree que vamos todo el día en bikini en la playa con el mojito. No lo entiendo", bromea.