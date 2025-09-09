Tres adultos y una bebé de dos años, heridos tras impactar su coche en una fachada en Benissa (Alicante)

Una bebé de dos años, una joven de 20, una mujer de 41 y otro joven de 19 han resultado heridos este martes después de que el vehículo en el que viajaban haya impactado contra una fachada en la carretera N-332 a su paso por el municipio de Benissa (Alicante), según han informado fuentes sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso del siniestro sobre las 15.00 horas, tras lo que ha movilizado dos ambulancias del Soporte Vital Básico (SVB) y otra del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

El equipo médico ha atendido a la bebé de dos años y a dos mujeres de 20 y 41 por contusiones y a un hombre de 19 por contusiones y traumatismo cranoencefálico. Los cuatro han sido trasladados al Hospital de Dénia.