Tres heridos graves por arma de fuego en Mollet del Vallès (Barcelona)

Tiroteo en Barcelona. Tres personas han resultado heridas de gravedad este sábado de madrugada, dos en estado crítico y otra menos grave, tras una agresión con arma de fuego en el Parc dels Colors de Mollet del Vallès (Barcelona). Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado a Europa Press que se recibió el aviso sobre la 01.30 y que hay una investigación abierta.

Tres dotaciones de Mossos y tres de la Policía Local intervinieron la zona y establecieron controles de entrada y salida en poblaciones vecinas en busca del agresor, informa el Ayuntamiento.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Norte se ha hecho cargo del caso para tratar de identificar y localizar a los responsables del tiroteo. Se han realizado varios controles en poblaciones sin resultados. Por su parte, el Ayuntamiento de Mollet del Vallès ha condenado “con firmeza” estas agresiones con arma de fuego.