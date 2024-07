El truco para vigilar tu casa en vacaciones: solo tienes que meter un vaso de agua en el congelador

Las vacaciones de verano siempre se cogen con ganas. Estos días de descanso son un momento para desconectar, pero si eres de esas personas preocupadas por si sucede algo en casa, cualquier truco es bueno para evitar los robos o desperfectos en el hogar mientras no estás.

Ante ello, se puede optar por no cerrar del todo las persianas, no comentar que te has ido de vacaciones por redes sociales o emplear temporizadores de la luces.

No obstante, hay un sencillo truco que servirá para saber si los electrodomésticos, en el caso de no haberlos apagado, han sufrido alguna transformación o problema y, como ocurre con los frigoríficos, puede derivar en algún problema con los alimentos.

Si la nevera sufre algún fallo y no nos damos cuenta, los productos se pueden poner en mal estado. Para ello hay un gesto que puede evitar dolores de cabeza futuros.

Se trata, ni más ni menos, que de colocar una taza con agua en el congelador. Una vez el líquido ha pasado al estado sólido, se pone una moneda encima y se vuelve a colocar en el congelador.

En el caso de que el congelador se haya apagado, la moneda estará abajo, mientras que, si no ha habido incidencias, la moneda permanecerá en la parte superior, tal y como se colocó.