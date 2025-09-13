Trump promete imponer "importantes" sanciones a Rusia si los países de la OTAN dejan de comprar su petróleo

Trump se muestra dispuesto a imponer importantes sanciones a Rusia. Pero con una condición: que los países de la OTAN dejen de comprar su crudo. En un mensaje en su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos ha afirmado que "si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápidamente y todas las vidas se salvarán".

“Estoy dispuesto a imponer importantes sanciones a Rusia cuando todas las naciones de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia", ha aseverado en su red social el presidente. En este sentido, asevera que "la compra de petróleo ruso por parte de algunos ha sido impactante. Esto debilita enormemente su posición negociadora y su poder de negociación sobre Rusia", ha añadido. "Como saben, el compromiso de la OTAN con la victoria ha estado lejos del 100 por ciento y la compra de petróleo ruso por parte de algunos es sorprendente", ha agregado.

Asimismo, ha prometido que, "si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápidamente y todas esas vidas se salvarán. Si no, solo están desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!", ha concluido.

De nuevo, el presidente Trump ha emplazado a los aliados a aprobar aranceles sobre las importaciones chinas. "Creo que si la OTAN como grupo impone aranceles del 50 al 100% de aranceles a China, que se retirarían totalmente tras el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, también sería de gran ayuda para poner fin a esta guerra tan mortífera como ridícula", ha comentado. De este modo, argumenta que "China tiene un fuerte control y poder sobre Rusia y unos aranceles potentes romperían ese control".

Por último, ha querido subrayar que "esta no es una guerra de Trump", sino "la guerra de Biden y Zelenski". "Solo estoy aquí para ayudar a pararla y salvar miles de vidas rusas y ucranianas (7.118 vidas perdidas solo la semana pasada. ¡Absurdo!)", ha recalcado.