Un abogado desmonta el peligro de activar el popular botón de LinkedIn: "No es motivo de despido"

Un abogado ha desmontado el peligro de activar el popular botón de LinkedIn. Se trata del famoso círculo Open to Work en la red social que muchas personas utilizan para tratar de buscar empleo.

Pero hay muchas dudas sobre si activar esta función puede suponer un problema en el caso de que estés trabajando en otro sitio y la empresa pueda ver que estás buscando empleo.

Según ha explicado Omar Molina, director de Augusta Abogados, a Confilegal, "el simple hecho de hacer público que se está abierto a nuevas oportunidades no encaja en los supuestos de transgresión de la buena fe contractual o deslealtad".

El experto ha destacado que "la jurisprudencia ha determinado que buscar empleo no constituye un acto desleal". "Mientras el trabajador cumpla con sus obligaciones laborales y no dañe los intereses de la compañía, no puede considerarse una infracción muy grave que permita justificar la procedencia del despido", ha razonado.

Omar Molina ha defendido que una finalización de contrato que "sería muy probablemente declarado improcedente, o incluso nulo si hay indicios de vulneración de derechos fundamentales".

"En estos casos, tenemos que observar si la política de empresa prohíbe este tipo de prácticas y las cataloga como incumplimiento grave o muy grave. Aunque, de entrada, no daría lugar al despido procedente", ha razonado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.