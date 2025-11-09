Un abogado revela cómo un jubilado español "ha recuperado 46.600 euros gracias a este complemento en su pensión"

La igualdad entre hombres y mujeres en materia laboral y de Seguridad Social continúa siendo un reto estructural para el Estado. A pesar de las reformas y políticas impulsadas durante las últimas décadas, las diferencias siguen siendo palpables, especialmente en el terreno de las pensiones. Las mujeres, debido a trayectorias laborales más interrumpidas y a una mayor dedicación al cuidado familiar, suelen percibir prestaciones inferiores a las de los hombres.

Con el objetivo de corregir esa desigualdad, el Gobierno aprobó hace unos años el complemento para la reducción de la brecha de género, un suplemento destinado a compensar la desventaja que históricamente han sufrido las mujeres en el sistema contributivo. Sin embargo, esta medida generó una nueva polémica: los hombres quedaban excluidos o se les exigían más requisitos para acceder al mismo derecho, lo que derivó en numerosas reclamaciones judiciales.

La situación cambió tras una serie de pronunciamientos clave del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo, que obligaron a extender el complemento a los hombres. En su fallo de 2019, el TJUE declaró que limitar la ayuda únicamente a las mujeres suponía una discriminación por razón de sexo, contraria al principio de igualdad recogido en la normativa comunitaria. Desde entonces, miles de jubilados han comenzado a reclamar las cantidades no percibidas.

El abogado Andrés Millán, conocido en redes sociales como Lawtips, explicó recientemente uno de estos casos que ha generado gran repercusión. “Muchos pensionistas han empezado a beneficiarse de esta rectificación tras años de desigualdad”, señaló el letrado. Según detalló, uno de sus clientes ha logrado recuperar 46.619 euros en atrasos desde 2016, cantidad que, tras las retenciones fiscales, se traduce en 39.447 euros netos ingresados en su cuenta.

El complemento, que puede solicitarse ahora en igualdad de condiciones por ambos sexos, se concede a quienes perciben una pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente y hayan tenido al menos un hijo. La cuantía para 2025 se fijará en 35,90 euros mensuales por cada hijo o hija, con un límite de cuatro veces esa cantidad, es decir, 143,60 euros mensuales.

El procedimiento puede realizarse a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o del Instituto Social de la Marina, tanto de forma presencial como telemática mediante certificado digital o el sistema Cl@ve. También existe la posibilidad de tramitarlo al solicitar la pensión contributiva correspondiente.

La decisión del TJUE y del Supremo no solo ha permitido que miles de hombres accedan a una compensación económica, sino que ha reafirmado el principio de igualdad dentro del sistema público de pensiones. Como destacó Millán, “este tipo de fallos contribuye a equilibrar las condiciones y a corregir errores históricos que perjudicaban a un grupo por su género”.