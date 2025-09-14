Un arqueólogo aficionado tropieza con un hallazgo de 125.000 años de solo 30 centímetros: "Alguien habría pasado de largo" 

Un hallazgo inesperado ha sacudido el mundo de la arqueología. Un aficionado de Düsseldorf descubrió un molar de mamut de 125.000 años en la orilla del Rin, un hallazgo que, según él, “probablemente habría pasado desapercibido” para otros. El diente, de 30 centímetros y cuatro kilos, destaca por su excelente estado de conservación y actualmente se guarda en el Museo del Ruhr de Essen.

El descubrimiento se suma a otros recientes de gran relevancia histórica y paleontológica. Por ejemplo, en Baden-Württemberg, durante la construcción del proyecto Suedlink, se encontró un colmillo de mamut de 1,2 metros que data de la Edad de Hielo, considerado uno de los pocos hallazgos de este tipo en la región, según el arqueólogo René Wollenweber.

Estos hallazgos reflejan cómo la tierra y el río continúan ofreciendo restos sorprendentes de épocas remotas. Desde templos antiguos hasta restos de animales prehistóricos, la arqueología amateur y profesional sigue descubriendo piezas que aportan información valiosa sobre nuestro pasado.

El aficionado de Düsseldorf explica que lleva años buscando restos antiguos a orillas del Rin, una dedicación que finalmente dio frutos con este molar. La pieza no solo tiene valor histórico, sino que también permite estudiar la fauna de la región durante la Edad de Hielo, ofreciendo pistas sobre el entorno y la vida de entonces.

Los hallazgos paleontológicos y arqueológicos no se limitan a Europa. En Perú, por ejemplo, arqueólogos han descubierto restos de una ciudad de unos 3.500 años de antigüedad, con templos, plazas y viviendas. La complejidad arquitectónica de este asentamiento indica que se trataba de una sociedad organizada y tecnológicamente avanzada, anterior incluso a la civilización inca.

Estos descubrimientos reconfiguran la comprensión del pasado humano y de la fauna prehistórica. Desde el Rin hasta América del Sur, la evidencia recuperada demuestra que tanto la historia urbana como la vida animal han sido más complejas y antiguas de lo que se creía, y subraya la importancia de prestar atención incluso a los hallazgos más pequeños.