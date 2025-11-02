Una cantante encuentra su refugio para desconectar en un pueblo de pescadores sin agua potable: "Sigue siendo un lugar mágico"

La cantante francesa Isabelle de Truchis de Varennes, más conocida como Zazie, con más de 8 álbumes lanzados en su carrera y decenas de sencillos, lleva tiempo sorprendiendo tras su decisión de comprarse una casa pequeña en una zona muy concreta de Grecia.

Actualmente, la artista sigue siendo protagonista, como coach del talent musical La Voz, en la versión francesa. Un rostro muy conocido por su carrera artística y, ahora, también por su participación en el programa.

Pero hace unos años, en el año 2017, ofreció una entrevista en la que dijo algo que llamó la atención. Pese a ser de Francia, quiso tener una pequeña casa en Grecia, pero no en la capital, ni mucho menos.

Cada cierto tiempo, algunos medios internacionales se hacen eco de lo que le ocurrió, pero lo más importante es que su llegada a ese paraíso no fue para nada negativa, pese a no tener agua potable.

"Hace unos diez años, compré una pequeña casa de pescadores en el corazón de Grecia. Voy allí con mi hija adolescente, sus amigos y mi familia. No hay agua potable, pero es un lugar maravilloso", aseguró en aquella entrevista.

"Nado allí; me compré unas aletas grandes para bucear a pulmón libre y disfrutar de mi propia soledad. Bajo el agua, es precioso", reiteró la artista. Algo que seguro no ha cambiado en los últimos años.

Preguntada por ello un año más tarde, en 2018, defendió que ella tenía "una casita pirata en Grecia, en el Peloponeso". "El agua no es potable, pero sigue siendo un lugar mágico", defendió.

Zazie, con más de dos millones de seguidores en Instagram, publicó un vídeo en la red social en el que mostraba su estancia en la playa en 2019. "Última playa de descanso antes de una gran natación, conciertos girando. ¡De vuelta a la gira pronto! Paz y Amor", detalló.