Un electricista pide que dejemos de conectar esto a la regleta: "Literalmente estás pidiendo que algo salga mal"

En muchas viviendas antiguas (especialmente en pisos reformados o casas construidas antes de los años noventa) hay un problema recurrente: faltan enchufes para todos los aparatos modernos. La solución más habitual suele ser recurrir a los cables alargadores o regletas, pero su uso indiscriminado puede resultar más peligroso de lo que parece.

El especialista finlandés Antti Helén, director de Obras Eléctricas de la empresa Energiavahti Oy, advierte para Ilta Sanomat que los alargadores se utilizan a menudo de forma insegura, y que en algunos casos pueden provocar incendios o descargas eléctricas graves.

Mejor enchufar directamente que con alargador

Según Helén, lo más seguro es conectar los aparatos directamente a una toma de corriente fija, ya que estas están diseñadas para que, en caso de fallo eléctrico, el fusible salte y corte la corriente a tiempo. En cambio, los alargadores pueden aumentar la resistencia del circuito, lo que impide que el fusible actúe correctamente si el aparato falla.

“El riesgo es que la carcasa metálica del electrodoméstico acabe cargada de electricidad”, explica el experto. Esto puede generar una descarga si alguien lo toca.

Los aparatos de gran potencia (como frigoríficos, lavadoras, secadoras o radiadores eléctricos) nunca deberían conectarse a alargadores, especialmente si estos son largos o de baja calidad. “Si lo haces, literalmente estás pidiendo que algo salga mal. Los alargadores se calientan fácilmente y pueden causar un cortocircuito o un incendio”, advierte Helén.

Qué aparatos pueden conectarse con seguridad

Los alargadores no son peligrosos por sí mismos, siempre que se usen con pequeños electrodomésticos que consuman poca energía, como televisores, lámparas o cargadores. En estos casos, un cable corto y en buen estado es seguro.

También conviene usar siempre alargadores con toma de tierra si el enchufe de la pared la tiene. Las tomas de corriente modernas se reconocen fácilmente por las piezas metálicas laterales. En cambio, muchos hogares antiguos aún conservan enchufes sin conexión a tierra, que solo tienen los agujeros centrales. Mezclar ambos tipos puede ser peligroso.

No conectar varios alargadores en serie

Helén es tajante: “Nunca conectes varios alargadores uno detrás de otro”. Cuando los cables están ocultos bajo muebles o alfombras, el calor que generan no se disipa bien y puede provocar incendios domésticos. Si necesitas varios puntos de conexión o un cable largo que atraviese habitaciones, lo mejor es llamar a un electricista y instalar enchufes adicionales de forma segura.

En casas antiguas, el riesgo se multiplica si se reforman los suelos (por ejemplo, sustituyendo una moqueta plástica por baldosas), ya que las instalaciones sin toma de tierra dejan de ser seguras.

“Usar un alargador con toma de tierra en un enchufe que no la tiene puede causar una descarga eléctrica si alguien toca el aparato”, advierte Helén. Por eso, antes de enchufar nada, conviene comprobar el tipo de toma y usar siempre un alargador adecuado.