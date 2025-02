Un ex empleado confiesa ante el Tribunal haber ganado 45.000 euros vendiendo tablets escolares: el motivo sorprende a todos

Un exempleado educativo de la ciudad de Berlín, en Alemania, ha confesado haber desviado y vendido equipos tecnológicos destinados a escuelas causando un perjuicio de 59.000 euros, según informa Taggespiegel.

El acusado, Martin F., ha admitido en un juicio haber pedido de manera fraudulenta 34 tablets digitales, cuatro monitores y cuatro discos duros utilizando para su compra un programa de financiación federal. Pero en lugar de luego repartirlos en la escuela, se dedicó a venderlos por su cuenta.

Martin F. aseguró en el juicio que no lo hizo por problemas económicos, sino de salud mental. Señaló que no hizo nada con el dinero y que piensa devolverlo de manera íntegra. Su defensa aseguró además que la Administración también falló al no establecer controles adecuados, ya que su cliente podía firmar solicites de fondos sin supervisión.

El proceso continuará el próximo 27 de febrero, cuando se espera que el magistrado establezca las posibles sanciones. El caso, sin embargo, ha generado un debate en Alemania acerca de la gestión de los fondos destinados para Educación.